Homem é preso por manter idosos em casa de repouso irregular em Viana

Um homem identificado como Paulo César Sabino, de 51 anos, foi preso e autuado por manter 15 idosos acolhidos dentro de uma casa no bairro Nova Bethânia, em Viana, sem as condições mínimas de higiene e que não tinha autorizações da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura para funcionar como casa de acolhimento. As pessoas foram retiradas do local e o homem foi levado para a delegacia.
A assistência social do munícipio esteve no local na noite de terça-feira (4), quando identificou as irregularidades. O ambiente tem ventilação precária e contava com um balde de urina ao lado de uma cama. Foram identificadas ataduras ao lado das camas.
As pessoas ficavam em duas casas. Parte de uma das casas é composta por três quartos. O restante do local que servia para moradia fica abaixo do nível da rua, em uma espécie de porão.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, não foi autorizada a entrar no local, mas constatou que nenhuma das casas abrigava as pessoas de forma adequada.
Casa de acolhimento em Viana funcionava sem autorização
Segundo a Prefeitura de Viana, não havia espaço correto entre as camas, sujeira em todo o ambiente, bolsa de urina no chão, além de insetos e mau cheiro. A prefeitura disse ainda que o responsável, que foi preso, tentou esconder as pessoas que estavam na caixa do andar inferior. A administração municipal acredita que pessoas que não pagavam eram colocadas em más condições.
Uma comerciante, que preferiu não se identificar, disse à reportagem da TV Gazeta que uma parente de 77 anos morava na casa. Ela relatou que a parente era bem cuidada. A prefeitura, porém, informou que a saúde dos idosos estava em risco.
"Não dava para respirar direito no local. Um cheiro muito forte de urina, de fezes. Barata no local. Era realmente uma situação muito deplorável"
A dona da casa, que mora no andar de cima, afirmou à polícia que Paulo César Sabino, de 51 anos, alugou a casa há sete meses atrás, dizendo que cuidaria de apenas quatro idosos. Ela contou que não sabia da existência de 15 pessoas no local.
Após a identificação do local irregular, oito deles passaram a noite em um lar credenciado pela prefeitura. O restante foi levado para casa de familiares.
A Polícia Civil informou que o conduzido de 51 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de maus tratos contra idosos, apropriamento de bens de idosos e por ter tentado impedir ação do agente fiscalizador. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Paulo César Sabino negou as irregularidades e disse que está procurando regularizar a casa de acolhimento. Em entrevista após ser preso, ele afirmou que "abriu espaço" para familiares de pessoas que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os parentes.