Homem é preso por manter idosos em casa de repouso irregular em Viana

Homem mantinha grupo em casa irregular em Viana Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem identificado como Paulo César Sabino, de 51 anos, foi preso e autuado por manter 15 idosos acolhidos dentro de uma casa no bairro Nova Bethânia, em Viana , sem as condições mínimas de higiene e que não tinha autorizações da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura para funcionar como casa de acolhimento. As pessoas foram retiradas do local e o homem foi levado para a delegacia.

A assistência social do munícipio esteve no local na noite de terça-feira (4), quando identificou as irregularidades. O ambiente tem ventilação precária e contava com um balde de urina ao lado de uma cama. Foram identificadas ataduras ao lado das camas.

As pessoas ficavam em duas casas. Parte de uma das casas é composta por três quartos. O restante do local que servia para moradia fica abaixo do nível da rua, em uma espécie de porão.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, não foi autorizada a entrar no local, mas constatou que nenhuma das casas abrigava as pessoas de forma adequada.

Casa de acolhimento em Viana funcionava sem autorização

Segundo a Prefeitura de Viana, não havia espaço correto entre as camas, sujeira em todo o ambiente, bolsa de urina no chão, além de insetos e mau cheiro. A prefeitura disse ainda que o responsável, que foi preso, tentou esconder as pessoas que estavam na caixa do andar inferior. A administração municipal acredita que pessoas que não pagavam eram colocadas em más condições.

Uma comerciante, que preferiu não se identificar, disse à reportagem da TV Gazeta que uma parente de 77 anos morava na casa. Ela relatou que a parente era bem cuidada. A prefeitura, porém, informou que a saúde dos idosos estava em risco.

"Não dava para respirar direito no local. Um cheiro muito forte de urina, de fezes. Barata no local. Era realmente uma situação muito deplorável" Glaydiston Mendes - Secretário de trabalho de Viana

A dona da casa, que mora no andar de cima, afirmou à polícia que Paulo César Sabino, de 51 anos, alugou a casa há sete meses atrás, dizendo que cuidaria de apenas quatro idosos. Ela contou que não sabia da existência de 15 pessoas no local.

Após a identificação do local irregular, oito deles passaram a noite em um lar credenciado pela prefeitura. O restante foi levado para casa de familiares.

Homem mantinha grupo em casa irregular em Viana Crédito: Rodrigo Gomes

A Polícia Civil informou que o conduzido de 51 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de maus tratos contra idosos, apropriamento de bens de idosos e por ter tentado impedir ação do agente fiscalizador. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).