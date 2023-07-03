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Morador de São Mateus

Homem desaparecido é encontrado na BR 101 em Pedro Canário

Segundo a irmã de Thiago, o familiar saiu de casa na noite de sábado e era procurado pela família, que divulgou imagens dele nas redes sociais

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 18:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jul 2023 às 18:46
Thiago foi encontrado na BR 101, sem ferimentos
Thiago foi encontrado na BR 101, sem ferimentos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem que estava desaparecido desde a noite do último sábado (1) foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal na altura do km 19 da BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Thiago Ferreira, de 30 anos, que é morador do bairro Aroeira, em São Mateus, era procurado pela família, que compartilhou uma foto dele e contatos nas redes sociais para tentar encontrá-lo.
De acordo com a irmã de Thiago, Danielly Calatroni, é comum que ele saia de casa aos sábados para ir na casa de parentes, no entanto, ele não apareceu em nenhum lugar naquela noite. Foi quando a família iniciou as buscas e pediu ajuda na internet.
A irmã contou que Thiago foi visto por caminhoneiros nesta segunda (3) já em Pedro Canário, quase na divisa com a Bahia. Eles mandaram um vídeo para a família verificar se, de fato, seria o familiar desaparecido.
“Ele tem esquizofrenia, e há uma semana que ele não queria tomar remédio. Ele não tem celular, então não dá para entrar em contato. Nós compartilhamos uma foto dele para pedir ajuda.
"Hoje os caminhoneiros disseram que viram ele na pista e mandaram vídeos dele já quase na Bahia. Meu pai procurou a ajuda da PRF para ir atrás dele e eles conseguiram localizar o Thiago. Ele teve um surto, estava agressivo, mas ainda bem que não se feriu. A gente já estava pensando no pior"
Danielly Calatroni - Irmã de Thiago
Após uma ronda da PRF, Thiago foi visto caminhando no acostamento da pista. Uma ambulância da Eco 101 fez o resgate da vítima para levá-la até um hospital em São Mateus.
“Ele andou bastante. Não sabemos como ele chegou lá. Agora ele foi encaminhado para o hospital para receber tratamento”, finalizou a irmã.

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