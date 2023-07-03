Homem desaparecido é encontrado na BR 101 em Pedro Canário

Thiago foi encontrado na BR 101, sem ferimentos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a irmã de Thiago, Danielly Calatroni, é comum que ele saia de casa aos sábados para ir na casa de parentes, no entanto, ele não apareceu em nenhum lugar naquela noite. Foi quando a família iniciou as buscas e pediu ajuda na internet.

A irmã contou que Thiago foi visto por caminhoneiros nesta segunda (3) já em Pedro Canário, quase na divisa com a Bahia. Eles mandaram um vídeo para a família verificar se, de fato, seria o familiar desaparecido.

“Ele tem esquizofrenia, e há uma semana que ele não queria tomar remédio. Ele não tem celular, então não dá para entrar em contato. Nós compartilhamos uma foto dele para pedir ajuda.

"Hoje os caminhoneiros disseram que viram ele na pista e mandaram vídeos dele já quase na Bahia. Meu pai procurou a ajuda da PRF para ir atrás dele e eles conseguiram localizar o Thiago. Ele teve um surto, estava agressivo, mas ainda bem que não se feriu. A gente já estava pensando no pior" Danielly Calatroni - Irmã de Thiago

Após uma ronda da PRF, Thiago foi visto caminhando no acostamento da pista. Uma ambulância da Eco 101 fez o resgate da vítima para levá-la até um hospital em São Mateus.