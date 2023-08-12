Homem com traqueostomia é salvo de afogamento na Lagoa do Siri

Um homem foi resgatado por guarda-vidas, na manhã deste de sábado (12), quando se afogava na Lagoa do Siri, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. O atendimento foi realizado pelo Grupamento de Salvamento Aquático de Marataízes (GSAM), que informou que a vítima foi resgatada logo após os socorristas perceberem que ele estava tendo dificuldades em nadar. No momento da abordagem, os profissionais identificaram que o homem tem traqueostomia. A identidade dele não foi revelada.
O resgate aconteceu por volta das 12h. Segundo relato dos guarda-vidas que atuaram no atendimento, a vítima já estava um pouco exausta e, provavelmente, teria engolido um pouco de água, provocando, segundo eles, um grau dois de afogamento. Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
A Prefeitura de Marataízes foi procurada, mas não obtivemos retorno até a publicação desta reportagem.