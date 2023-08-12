Homem com traqueostomia é salvo de afogamento na Lagoa do Siri

O resgate aconteceu por volta das 12h. Segundo relato dos guarda-vidas que atuaram no atendimento, a vítima já estava um pouco exausta e, provavelmente, teria engolido um pouco de água, provocando, segundo eles, um grau dois de afogamento. Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.