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Resgate em Marataízes

Homem com traqueostomia é salvo de afogamento na Lagoa do Siri

Segundo socorristas, a equipe percebeu a dificuldade do homem em nadar e realizou o atendimento à vítima, que foi encaminhada à UPA da cidade
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

12 ago 2023 às 18:04

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 18:04

Guarda-vidas presta socorro à vítima após afogamento em Marataízes
Guarda-vidas presta socorro à vítima após afogamento em Marataízes Crédito: Divulgação/GSAM
Um homem foi resgatado por guarda-vidas, na manhã deste de sábado (12), quando se afogava na Lagoa do Siri, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. O atendimento foi realizado pelo Grupamento de Salvamento Aquático de Marataízes (GSAM), que informou que a vítima foi resgatada logo após os socorristas perceberem que ele estava tendo dificuldades em nadar. No momento da abordagem, os profissionais identificaram que o homem tem traqueostomia. A identidade dele não foi revelada. 
O resgate aconteceu por volta das 12h. Segundo relato dos guarda-vidas que atuaram no atendimento, a vítima já estava um pouco exausta e, provavelmente, teria engolido um pouco de água, provocando, segundo eles, um grau dois de afogamento. Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
A Prefeitura de Marataízes foi procurada, mas não obtivemos retorno até a publicação desta reportagem. 

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