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Hemoes tem baixo estoque de sangue; veja como agendar doação

Tipos sanguíneos A-, B- e O- se encontram em estado crítico; doação é importante antes de feriados, como o carnaval, devido ao aumento da demanda de urgências e emergências
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

15 fev 2023 às 13:04

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 13:04

Doação de sangue
Doação de sangue: Hemoes estoque de sangue está com situação crítica Crédito: Divulgação/Pixabay
O carnaval está chegando e a única coisa que muitos marcaram no calendário é a programação da festa que está por vir. Mas há algo que é importante agendar também: a ida até o hemocentro para realizar doação de sangue, principalmente porque o Hemoes está com o estoque baixo. 
Os tipos sanguíneos A-, B- e O- se encontram em estado crítico, o que significa que há bolsas para apenas um dia. Já os tipos AB+ e O+ estão em situação de alerta, ou seja, os estoques podem durar de três a quatro dias, caso não ocorra nenhum incidente grave.
De acordo com a diretora geral do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, há uma razão para a situação. 
“O quadro de baixa nas doações nesse período ocorre, principalmente, pois, primeiramente, tivemos a questão da alta da Covid-19 em dezembro e janeiro. E também porque, nesta época de férias, as pessoas viajam e se esquecem das doações. É importante que os doadores, antes de viajar e aproveitar o feriado, vão até o hemocentro”, ressalta.
A diretora também explicou que esse ato se torna ainda mais importante nos feriados por causa de um aumento de demanda de urgência e emergência em hospitais. Ela conta, inclusive, que o tipo sanguíneo que salva mais vidas, nesses momentos, está em situação crítica, que é o O-, o de doador universal.

Como agendar:

Primeiramente, é necessário entrar no site https://hemoes.es.gov.br/. e clicar em “Agende sua doação”, na página principal.
A aba vai abrir no Acesso Cidadão, onde você deve colocar seu CPF e senha. Se não lembrar a senha, não se preocupe, é fácil fazer outra.
Após redefinir a senha ou entrar no acesso, é só efetuar o agendamento.

Onde doar:

No Estado, há cinco hemocentros regionais e uma unidade de coleta, que estão localizados em Vitória, Colatina, Linhares, São Mateus e Serra. Para conferir o endereço completo, é só clicar aqui.

Quem pode doar:

  • Para doar é preciso ter idade entre 16 e 69 anos. A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos. Para os menores que desejam ser doadores, com idades entre 16 e 17 anos, é necessário ter a autorização formal dos pais e/ou responsável legal. É necessário a apresentação do documento de quem assinou a autorização, disponível aqui.
  • Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe;
  • Pesar acima de 50 kg;
  • O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde;
  • Ao contrário do que muitos pensam, o doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação.
  • É essencial aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;
  • Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;
  • Evitar vir acompanhado com crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatório a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.
Para saber os impedimentos temporários para doar e o tempo de espera para doar é importante entrar no site do https://hemoes.es.gov.br/, onde também há um tira-dúvidas para perguntas mais frequentes.

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