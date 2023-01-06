Vitória e Vila Velha abrem postos de saúde neste sábado (7) para vacinação

Em Vila Velha, a Secretaria de Saúde vai fornecer vacinação por livre demanda no Boulevard Shopping, das 11h às 18h . O morador que precisa se vacinar deve comparecer no local portando documento pessoal com foto e cartão de vacina.

A vacinação sem agendamento será contra Covid-19 e também para atualização do cartão de vacinação de crianças a partir de 9 anos, adolescentes e adultos. As doses da vacina de Covid-19 disponibilizadas serão de todas as marcas, exceto a Coronavac. O público-alvo é a partir dos 6 meses, ofertada também a Pfizer Baby.