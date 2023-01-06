Vitória e Vila Velha abrem postos de saúde neste sábado (7) para vacinação

Os moradores de Vitória e Vila Velha que desejam colocar o cartão de vacinação em dia devem ficar atentos. Neste sábado (7), as secretarias municipais de saúde das duas cidades irão ofertar para a população vacinas sem necessidade de agendamento prévio. Além de doses contra a Covid-19, também serão disponibilizadas vacinas de rotina, como HPV, meningite e hepatite.
Confira a programação:
Vitória
Em Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai ofertar doses de vacinas contra Covid-19, Meningite C, Influenza e HPV. Os moradores que desejam se vacinar, podem ir até a Igreja Batista de Vitória, em Jardim da Penha, e nas Unidades de Saúde dos bairros Conquista, Jardim Camburi e Santo Antônio, das 8h às 15h.
- Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV) - Jardim da Penha
- Influenza: população geral de 15 anos ou mais
- Covid-19: 1ª, 2ª, reforço e 4ª dose
- Meningite C: trabalhadores da saúde
- HPV: adolescentes de 9 a 14 anos
- Unidades de Saúde de Santo Antônio, Jardim Camburi e Conquista
- Influenza: população geral de 06 meses ou mais
- Covid-19: 1ª, 2ª, reforço e 4ª dose
- Meningite C: trabalhadores da saúde
- HPV: adolescentes de 9 a 14 anos
- Multivacinação: crianças e adolescentes menores de 15 anos
Vila Velha
Em Vila Velha, a Secretaria de Saúde vai fornecer vacinação por livre demanda no Boulevard Shopping, das 11h às 18h. O morador que precisa se vacinar deve comparecer no local portando documento pessoal com foto e cartão de vacina.
A vacinação sem agendamento será contra Covid-19 e também para atualização do cartão de vacinação de crianças a partir de 9 anos, adolescentes e adultos. As doses da vacina de Covid-19 disponibilizadas serão de todas as marcas, exceto a Coronavac. O público-alvo é a partir dos 6 meses, ofertada também a Pfizer Baby.
Já as vacinas de rotina, as doses disponibilizadas são contra HPV, meningite, ACWY, hepatite B, difteria e tétano, febre amarela e tríplice viral.