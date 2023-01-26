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Solidariedade

ES tem dois pontos de doação para indígenas Yanomami; veja como ajudar

Iniciativa visa a ajudar povos da Terra Yanomami depois que o governo federal declarou emergência em saúde no território amazônico
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jan 2023 às 15:49

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 15:49

Cufa abre dois pontos de doações no Espírito Santo para Yanomamis
Pontos de doação para Yanomamis no Espírito Santo Crédito: Cufa/Divulgação
A Central Única das Favelas (Cufa) abriu no Espírito Santo dois pontos para a doação de alimentos não perecíveis aos Yanomamis de Roraima. Há uma semana o governo federal declarou emergência de saúde para combater à desassistência sanitária na terra indígena.
O presidente da Cufa Espírito Santo, Gabriel Nadipeh, afirmou que a ONG já conta com uma unidade em Roraima, mas abriu um pedido de ajuda para os outros Estados para fortalecer as doações. 
“Estamos divulgando a campanha nacional, mas também abrindo uma campanha local destinada a esses povos”, explica.
Além da doação de alimentos não perecíveis, a Cufa também está arrecadando dinheiro, visando a construção de duas unidades de saúde em Roraima. 
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“Estamos fazendo a coleta de alimentos que vai para Roraima, durante 30 dias, em parceria FavelaLog, que tem buscado uma parceria com a Gol para fazer esse transporte mais rápido por aviões, mas também estão transportando via caminhões”, contextualiza Nadipeh.
A terra indígena Yanomami é a maior do país, em extensão territorial, e sofre com a invasão de garimpeiros. O povo da região vive uma crise sanitária que já resultou na morte de 570 crianças por desnutrição e causas evitáveis nos últimos anos.

Como e onde doar

A arrecadação de alimentos ocorre em dois endereços no Espírito Santo:
  • Na sede da Cufa Espírito Santo, na Rua Flamingo, n° 29, em Novo Horizonte, na Serra
  • Na Rodovia Serafim Derenzi, n° 1735, Inhanguetá, Vitória. 
Os interessados em ajudar podem doar pelo Pix da Cufa nacional, pelo e-mail [email protected], e também pelo site Vakinha online, além do site favelascomyanomami.com.br.

Emergência na Terra Yanomami

O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional para combate à desassistência sanitária dos povos que vivem no território indígena Yanomami, em Roraima. A portaria foi publicada no dia 20 em edição extra do Diário Oficial da União.
A pasta também instalou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE–Yanomami), que estará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), e anunciou o envio imediato de cestas básicas, insumos e medicamentos.
O comitê também será o responsável por coordenar as medidas a serem empregadas durante o estado de emergência, incluindo a mobilização de recursos para o restabelecimento dos serviços de saúde e a articulação com os gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde.

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