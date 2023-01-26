ES tem dois pontos de doação para indígenas Yanomami; veja como ajudar

Pontos de doação para Yanomamis no Espírito Santo Crédito: Cufa/Divulgação

O presidente da Cufa Espírito Santo, Gabriel Nadipeh, afirmou que a ONG já conta com uma unidade em Roraima, mas abriu um pedido de ajuda para os outros Estados para fortalecer as doações.

“Estamos divulgando a campanha nacional, mas também abrindo uma campanha local destinada a esses povos”, explica.

Além da doação de alimentos não perecíveis, a Cufa também está arrecadando dinheiro, visando a construção de duas unidades de saúde em Roraima.

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“Estamos fazendo a coleta de alimentos que vai para Roraima, durante 30 dias, em parceria FavelaLog, que tem buscado uma parceria com a Gol para fazer esse transporte mais rápido por aviões, mas também estão transportando via caminhões”, contextualiza Nadipeh.

A terra indígena Yanomami é a maior do país, em extensão territorial, e sofre com a invasão de garimpeiros. O povo da região vive uma crise sanitária que já resultou na morte de 570 crianças por desnutrição e causas evitáveis nos últimos anos.

Como e onde doar

A arrecadação de alimentos ocorre em dois endereços no Espírito Santo:

Na sede da Cufa Espírito Santo, na Rua Flamingo, n° 29, em Novo Horizonte, na Serra

Na Rodovia Serafim Derenzi, n° 1735, Inhanguetá, Vitória.

Emergência na Terra Yanomami

O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional para combate à desassistência sanitária dos povos que vivem no território indígena Yanomami, em Roraima. A portaria foi publicada no dia 20 em edição extra do Diário Oficial da União.

A pasta também instalou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE–Yanomami), que estará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), e anunciou o envio imediato de cestas básicas, insumos e medicamentos.