Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo Lula exonera 33 coordenadores da Funai em meio a crise dos yanomamis
Povos indígenas

Governo Lula exonera 33 coordenadores da Funai em meio a crise dos yanomamis

Também foram exonerados cinco cargos como assessores da presidência e o chefe de gabinete da fundação, assim como o diretor do Museu do Índio da Funai
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2023 às 14:24

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 14:24

Anúncio de ações emergenciais para a população Yanomami
Lula em anúncio de ações emergenciais para a população Yanomami Crédito: Ricardo Stuckert/PR
O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou 33 coordenadores da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e dispensou outros quatro servidores que ocupavam cargos de coordenação. As publicações foram divulgadas em edição extra do Diário Oficial da União de segunda-feira (23).
As mudanças ocorrem em meio a decisão do Ministério da Saúde de decretar estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atinge os yanomamis.
Também foram exonerados cinco cargos como assessores da presidência e o chefe de gabinete da fundação, assim como o diretor do Museu do Índio da Funai. Foi dispensado ainda o corregedor da Funai.
Região com 30 mil habitantes em Roraima, a terra indígena yanomami tem atualmente crianças e idosos em estado grave de saúde, principalmente com desnutrição grave, malária e infecções respiratórias.

Veja Também

Áudios mostram desespero de testemunha da crise em terra yanomami

Lula exonera chefe de posto de saúde indígena no ES e em mais 10 locais

Em visita a Boa Vista, no sábado (21), o presidente Lula anunciou auxílio aos habitantes da região e combate ao garimpo ilegal.
Na data, o petista disse ter visto durante a semana fotos que o abalaram e que a situação encontrada foi de abandono.
"Se alguém me contasse que aqui em Roraima tinha pessoas sendo tratadas de forma desumana, como vi o povo yanomami ser tratado aqui, eu não acreditaria", disse o presidente.
Na segunda (23), também foram exonerados 11 chefes distritais da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Entre eles está Marcio Sidney Sousa Cavalcante, que era o coordenador distrital de Saúde Indígena do leste de Roraima.

Veja Também

Líder de organização criminosa mandou matar Bruno e Dom, diz PF

Yanomami: MPF apontava crise na saúde desde 2021 e desvios na compra de remédios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Índigenas Povos Indígenas Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados