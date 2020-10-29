Helicóptero da PM leva criança de Itaguaçu a Vitória para fazer cirurgia

Uma menina de 4 anos teve que ser transportada de Itaguaçu para o Hospital Infantil de Vitória, pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar. De acordo com informações da equipe médica que acompanhou o transporte, a criança sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (29) e teve politraumatismo, ou seja, mais de uma fratura em diferentes áreas do corpo.
Segundo o Notaer, a criança, o pai e a mãe foram inicialmente socorridos para um hospital em Itaguaçu. Mas, por conta de uma necessidade da menina de ser submetida a cirurgia devido às lesões, a menina foi levada para Vitória permanecendo consciente durante todo o trajeto e conversando com os agentes que realizaram o transporte.
A mãe da criança permaneceu internada no hospital em Itaguaçu e não há informações sobre o estado de saúde dela. Já o pai teve apenas ferimentos leves, de acordo com a equipe médica que acompanhou o transporte da criança.