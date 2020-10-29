AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Após acidente

Helicóptero da PM leva criança de Itaguaçu a Vitória para fazer cirurgia

De acordo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar, a menina de 4 anos sofreu um acidente de carro e teve politraumatismo. Ela foi conduzida para o Hospital Infantil de Vitória para realizar cirurgia

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 19:28
Resgate
Aeronave da Polícia Militar resgata jovem acidentada em Itaguaçu Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma menina de 4 anos teve que ser transportada de Itaguaçu para o Hospital Infantil de Vitória, pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar. De acordo com informações da equipe médica que acompanhou o transporte, a criança sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (29) e teve politraumatismo, ou seja, mais de uma fratura em diferentes áreas do corpo.
Segundo o Notaer, a criança, o pai e a mãe foram inicialmente socorridos para um hospital em Itaguaçu. Mas, por conta de uma necessidade da menina de ser submetida a cirurgia devido às lesões, a menina foi levada para Vitória   permanecendo consciente durante todo o trajeto e conversando com os agentes que realizaram o transporte.
Criança de 4 anos foi transportada de Itaguaçu para Vitória pelo Notaer após acidente de carro
Criança de 4 anos foi transportada de Itaguaçu para Vitória pelo Notaer após acidente de carro Crédito: Divulgação/Notaer
A mãe da criança permaneceu internada no hospital em Itaguaçu e não há informações sobre o estado de saúde dela. Já o pai teve apenas ferimentos leves, de acordo com a equipe médica que acompanhou o transporte da criança.

Helicóptero do Notaer resgatou criança acidentada em Itaguaçu

Veja Também

PMs fazem parto de emergência dentro de carro de aplicativo na Serra

Fotojornalismo: a quase tragédia após queda de marquise em Vitória

Pandemia atrasa obras, mas 10 quiosques ficam prontos até o verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?
Vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor argentino imitando um macaco na frente um homem negro em Morro de São Paulo, destino turístico no Sul da Bahia
Argentino que imitou macaco para homem negro tem prisão decretada na BA
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Motorista atropela motociclista e passa por cima de vítima ao fugir em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados