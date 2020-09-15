Bafômetro passivo, à esquerda, e o tradicional, à direita. Crédito: José Carlos Schaeffer

Your browser does not support the audio element. Guarda Municipal de Vitória vai realizar fiscalização por bafômetro

No Diário Oficial do Município publicado nesta terça (15), a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória anuncia a compra de 10 etilômetros, cuja finalidade é medir a existência de concentração de álcool etílico no organismo.

Como justificativa da aquisição, o documento diz que é "aparelhar a guarda municipal para a realização de ações de prevenção e de identificação de condutores que estejam dirigindo nas vias ou envolvidos em acidentes que ocorram na Capital, de forma a coibir o número de acidentes e a impunidade por possível falta de identificação material qualificadora de crime de trânsito".

Ao todo, serão adquiridos 10 aparelhos que medem a concentração de álcool:

5 etilômetros passivos na forma portátil de aferição passiva. Este é um instrumento que mede a existência de concentração de álcool etílico existente dentro do bocal descartável ou no ar ambiente coletado, todos devidamente acondicionados em maleta por capacidade de absorção e ser inodoro;

Valor Unitário: R$ 2.077,00.



Instrumento que mede a concentração de álcool etílico pela análise de ar pulmonar profundo, acompanhado de impressora, cabos elétrico e lógico, conectores, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil;



Valor Unitário: R$ 10.598,00.



De acordo com a assessoria da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) , ainda não há data definida para que a abordagem por parte da guarda comece na Capital.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que adquiriu, conforme publicado no Diário Oficial de Vitória, equipamentos etilômetros, isto é, que fazem a aferição do consumo de álcool em motoristas. "O equipamento possui dois modelos, um passivo, que detecta o consumo de álcool sem a necessidade de soprar; e o tradicional bafômetro, que fornece informações da quantidade de álcool por mililitro de sangue", diz.