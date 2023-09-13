Guarda de Vitória ganha painel 24h para vigiar câmeras e viaturas blindadas

Guarda Municipal de Vitória recebe novas viaturas e armas. Também foi entregue a nova sede da Secretaria de Segurança Urbana (Semsu), na Avrnida Vitória, Forte. Crédito: Carlos Alberto Silva

Durante um evento no Forte São João, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (13), foram entregues um videowall e sete viaturas, sendo duas blindadas, à Secretaria municipal de Segurança Urbana de Vitória (Semsu). O valor do investimento, segundo a prefeitura, é de R$ 3 milhões para reforçar o trabalho da Guarda Municipal.

O videowall é um grande painel eletrônico formado por 24 telas, em que é possível visualizar, em tempo real, as câmeras da cidade. A tecnologia possui ainda um processador de última geração e pode atender às imagens produzidas pelas 602 câmeras de videomonitoramento espalhadas pela capital.

A administração central do município informa que com esse recurso, é possível repassar informações de forma rápida para realizar abordagens ou atendimentos de ocorrências no trânsito pelos agentes da Guarda.

Das viaturas entregues, quatro são viaturas modelo caminhonete, uma viatura modelo Duster e duas viaturas blindadas. Também foram comprados 10 kits com etilômetro e impressora portátil, 25 impressoras térmicas portáteis e cinco fuzis calibre 5.56.