Professor é afastado após denúncias de crime sexual contra alunos no ES

Um professor da rede municipal de Vargem Alta foi afastado após denúncias de que ele teria cometido crime sexual contra alunos. Os relatos são de que o educador teria pedido fotos íntimas aos estudantes e, em troca, oferecido dinheiro, mas a Polícia Civil não detalha o que é investigado por se tratar de crime sexual envolvendo menores de idade. A prefeitura confirmou o afastamento do profissional das atividades.

A Polícia Civil disse que o procedimento corre sob sigilo, mas confirmou que investiga o professor por crime contra a dignidade sexual envolvendo menores de idade.

Já a Prefeitura de Vargem Alta informou que está acompanhando o caso e que já tomou todas as medidas cabíveis, inclusive afastando o professor da sala de aula. Por nota, a administração municipal destacou que não pode fornecer mais detalhes porque o caso segue em segredo de Justiça.

Procurado, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que instaurou procedimento investigatório para apurar os fatos e requereu o cumprimento de mandado de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos de propriedade do suspeito, o que foi deferido pela Justiça. De acordo com o órgão ministerial, o procedimento decorre de informações recebidas por meio do Dique-Denúncia. "O Conselho Tutelar de Vargem Alta foi acionado e ouviu a vítima e as testemunhas mencionadas, que confirmaram os fatos. O caso tramita em sigilo e, por essa razão, no momento não é possível fornecer mais informações", informaram por meio de nota.

Os nomes do professor, da escola e do bairro onde fica a unidade de ensino não estão sendo divulgados para preservar a identidade dos menores de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)