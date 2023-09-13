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Vargem Alta

Professor é afastado após denúncias de crime sexual contra alunos no ES

Conforme relatos, o educador teria pedido fotos íntimas aos estudantes e, em troca, oferecido dinheiro; Polícia Civil investiga o caso, que ocorreu em escola municipal de Vargem Alta
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

13 set 2023 às 17:27

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 17:27

Um professor da rede municipal de Vargem Alta foi afastado após denúncias de que ele teria cometido crime sexual contra alunos. Os relatos são de que o educador teria pedido fotos íntimas aos estudantes e, em troca, oferecido dinheiro, mas a Polícia Civil não detalha o que é investigado por se tratar de crime sexual envolvendo menores de idade. A prefeitura confirmou o afastamento do profissional das atividades.
A Polícia Civil disse que o procedimento corre sob sigilo, mas confirmou que investiga o professor por crime contra a dignidade sexual envolvendo menores de idade.
Já a Prefeitura de Vargem Alta informou que está acompanhando o caso e que já tomou todas as medidas cabíveis, inclusive afastando o professor da sala de aula. Por nota, a administração municipal destacou que não pode fornecer mais detalhes porque o caso segue em segredo de Justiça.
Procurado, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES)  informou que instaurou procedimento investigatório para apurar os fatos e requereu o cumprimento de mandado de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos de propriedade do suspeito, o que foi deferido pela Justiça. De acordo com o órgão ministerial, o procedimento decorre de informações recebidas por meio do Dique-Denúncia. "O Conselho Tutelar de Vargem Alta foi acionado e ouviu a vítima e as testemunhas mencionadas, que confirmaram os fatos. O caso tramita em sigilo e, por essa razão, no momento não é possível fornecer mais informações", informaram por meio de nota.
Os nomes do professor, da escola e do bairro onde fica a unidade de ensino não estão sendo divulgados para preservar a identidade dos menores de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Professor é afastado após denúncias de crime sexual contra alunos no ES

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