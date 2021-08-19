Guarapari abre 10 mil vagas para vacinar população acima de 18 anos

A Prefeitura de Guarapari abriu, às 11 desta quinta-feira (19), agendamento para 10 mil doses de vacina voltadas para o público acima de 18 anos. A ação faz parte do "Dia D" de vacinação contra a Covid-19, que ocorrerá neste sábado (21).
Ao doses serão distribuídas na Unidade de Saúde (US) de Setiba, US de Jabaraí, US de Bela Vista, US Camurugi, Centro Municipal de Saúde, US do Caic, US de Meaípe, US de Kubitschek e Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da Prefeitura de Guarapari e se cadastrar.
No momento da aplicação é importante levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).