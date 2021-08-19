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Dia D contra a Covid-19

Guarapari abre 10 mil vagas para vacinar população acima de 18 anos

A aplicação da vacina ocorre neste sábado (21). O agendamento começou na manhã desta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 11:38

Publicado em 

19 ago 2021 às 11:38
Prefeitura de Linhares
Guarapari tem "Dia D" de vacinação para público 18+ Crédito: Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Guarapari abriu, às 11 desta quinta-feira (19), agendamento para 10 mil doses de vacina voltadas para o público acima de 18 anos. A ação faz parte do "Dia D" de vacinação contra a Covid-19, que ocorrerá neste sábado (21).
Ao doses serão distribuídas na Unidade de Saúde (US) de Setiba, US de Jabaraí, US de Bela Vista, US Camurugi, Centro Municipal de Saúde, US do Caic, US de Meaípe, US de Kubitschek e Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da Prefeitura de Guarapari e se cadastrar.
No momento da aplicação é importante levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

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