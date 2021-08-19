Guarapari abre 10 mil vagas para vacinar população acima de 18 anos

Ao doses serão distribuídas na Unidade de Saúde (US) de Setiba, US de Jabaraí, US de Bela Vista, US Camurugi, Centro Municipal de Saúde, US do Caic, US de Meaípe, US de Kubitschek e Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba.

No momento da aplicação é importante levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).