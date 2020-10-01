Grupo de ciclistas faz homenagem a colega morto em acidente na Serra

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A esposa e as filhas da vítima, de 14 e 18 anos, não participaram da homenagem, pois ainda estão abaladas pela morte de Claudimar. Os participantes carregavam uma faixa, pedindo respeito aos ciclistas no trânsito.