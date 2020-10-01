Ciclistas fizeram um ato na Serra na noite desta quarta-feira (30) em homenagem ao colega Claudimar, que morreu em um acidente envolvendo um caminhão nesta segunda (29) no bairro Alterosas, no mesmo município. O acidente aconteceu por volta das 17h e, segundo o presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo (FESC), Marcos Paulo, a vítima estava em treinamento com outros colegas ciclistas.
Grupo de ciclistas faz homenagem a colega morto em acidente na Serra
As causas do acidente que vitimou Claudimar ainda não foram esclarecidas. A Polícia Militar e a Guarda Municipal da Serra acompanharam o ato, que aconteceu de forma pacífica. Os participantes saíram do bairro Laranjeiras, passaram próximo ao local do acidente e foram até o cemitério Parque da Paz, depois retornaram.
A esposa e as filhas da vítima, de 14 e 18 anos, não participaram da homenagem, pois ainda estão abaladas pela morte de Claudimar. Os participantes carregavam uma faixa, pedindo respeito aos ciclistas no trânsito.