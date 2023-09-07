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7 de Setembro

Grito dos Excluídos em Cachoeiro critica fome e pede trabalho digno

O ato foi encerrado logo após a missa, presidida pelo bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Fernando Lisboa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2023 às 18:07

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 18:07

s participantes seguravam bandeiras do Brasil, além de cartazes e faixas
Participantes seguravam bandeiras do Brasil, além de cartazes e faixas Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
Centenas de pessoas se reuniram em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (7),  para participar do Grito dos Excluídos, ato que ocorre tradicionalmente no Dia da Independência do Brasil. Neste ano, a manifestação teve o tema “Você tem fome e sede de quê?" e abordou a luta contra fome e trabalho digno, entre outros pontos.

Grito dos Excluídos marcham pelas ruas de Cachoeiro

Segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a caminhada pelas ruas do centro da cidade começou às 15h. A manifestação também trouxe como bandeiras a defesa dos direitos dos trabalhadores. O ato também foi em defesa da saúde pública e de acessibilidade às pessoas com deficiência. A manifestação foi convocada pela igreja, centrais sindicais e movimentos sociais que pedem um país justo e democrático.
Ao longo da caminhada, eles usaram o carro de som para dizer que estavam na rua "contra a fome" e para defender uma democracia que represente uma vida digna para o povo brasileiro, que "precisa de saúde pública de qualidade, educação de qualidade e ter comida no prato três vezes ao dia".
Os participantes seguravam bandeiras do Brasil, além de cartazes e faixas. O ato foi encerrado logo após a missa, presidida pelo bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Fernando Lisboa, na Catedral de São Pedro.

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