Grito dos Excluídos em Cachoeiro critica fome e pede trabalho digno

Participantes seguravam bandeiras do Brasil, além de cartazes e faixas Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Centenas de pessoas se reuniram em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (7), para participar do Grito dos Excluídos, ato que ocorre tradicionalmente no Dia da Independência do Brasil. Neste ano, a manifestação teve o tema “Você tem fome e sede de quê?" e abordou a luta contra fome e trabalho digno, entre outros pontos.

Grito dos Excluídos marcham pelas ruas de Cachoeiro

Segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a caminhada pelas ruas do centro da cidade começou às 15h. A manifestação também trouxe como bandeiras a defesa dos direitos dos trabalhadores. O ato também foi em defesa da saúde pública e de acessibilidade às pessoas com deficiência. A manifestação foi convocada pela igreja, centrais sindicais e movimentos sociais que pedem um país justo e democrático.

Ao longo da caminhada, eles usaram o carro de som para dizer que estavam na rua "contra a fome" e para defender uma democracia que represente uma vida digna para o povo brasileiro, que "precisa de saúde pública de qualidade, educação de qualidade e ter comida no prato três vezes ao dia".