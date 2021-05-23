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Gripe: Vitória abre 800 vagas para vacinação de grupos prioritários

Idosos, professores e trabalhadores da saúde poderão agendar imunização contra os vírus gripais no site da prefeitura, a partir das 10 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2021 às 16:03

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 16:03

Vacinação idosos profissionais de saúde Linhares
A imunização contra a gripe está na segunda fase Crédito: Felipe Tozatto
Prefeitura de Vitória vai abrir, nesta segunda-feira (24), 800 vagas para imunização contra a Influenza (vírus da gripe) de idosos acima de 60 anos, professores e profissionais da saúde. O agendamento poderá ser feito a partir das 10h, neste link ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada na terça-feira (25), no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João.
A vacina contra a gripe é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra os vírus influenza A (H1N1) e duas variantes dele, influenza A (H3N2) e influenza B (subtipo Brisbane). A campanha já acontece há 23 anos.
Segundo a prefeitura, Vitória já vacinou 30.008 pessoas do grupo prioritário, sendo 14.069 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 7.724 idosos, 5.322 trabalhadores da saúde, 945 professores, 1.620 gestantes e 328 puérperas.

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