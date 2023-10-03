Grande Vitória terá mais creche de tempo integral; veja como garantir vaga

Creches da Grande Vitória estão expandindo os horários de aula para ampliar a permanência dos estudantes no espaço escolar. A intenção é desenvolver mais as habilidades dos alunos. Atualmente, na região, existem 21 instituições em tempo integral para crianças até 5 anos, com expectativa de que essa quantidade aumente para 34 em 2024.

A temporada de matrículas começa no final de ano, por isso, os responsáveis interessados no ingresso das crianças nos Centros e Unidades Municipais de Educação Infantil (Cmei e Umei, respectivamente) devem ficar atentos.

Cmei Álvaro Fernandes Lima é uma das escolas em tempo integral de Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A modalidade aumenta o horário de permanência das crianças nas unidades para 7 horas ou até 10 horas por dia, conforme lei federal de 2014. Desse modo, os estudantes participam de aulas como matemática e português no primeiro período do dia; já no contraturno, as atividades são integrativas, para instigar novos conhecimentos.

A depender do município, algumas dessas aulas são culinária, criação de livros, exercícios de liderança, oficinas criativas, autorretrato, entre outras ações.

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Interesse na vaga

Os critérios para conseguir uma vaga em tempo integral são as mesmas para as cidades de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Viana e Serra. O número para cada Cmei e Umei é limitado, então, prioridades são listadas para conseguir atender os pedidos.

Por exemplo: em casos de transferência de escola dentro do município ou se o centro ou a unidade onde o aluno já estuda vai se tornar de tempo integral, o estudante dentro de uma dessas situações passa a ter preferência.

Na lista de prioridades estão também: morar no mesmo bairro da creche, ser público-alvo da educação especial, ser filho de mãe em situação de violência doméstica e familiar, ter irmãos estudando na unidade escolar e ser filho de servidor da educação que trabalhe no local onde é manifestado interesse.

O procedimento para matricular o estudante também é igual em todas as redes municipais. Os responsáveis precisam comparecer, no mês de abertura de cadastro, com os documentos necessários na escola desejada. A época para demonstrar esse interesse depende de cada munícipio; em alguns, como a Serra, é durante todo o ano, mas outros determinam os meses.

Os nomes, então, são inseridos no Sistema de Gestão Escolar (SGE) para, depois, começar a efetivação de matrículas. A secretaria da unidade de ensino liga para confirmar o interesse na vaga, por isso é preciso ficar atento ao telefone.

Veja creches em tempo integral:

VITÓRIA

Implantada em 2021, o ensino infantil integral na Capital é oferecido em 11 CMEIs. A Prefeitura de Vitória informou que todos atendem tanto o período de creche e pré-escola, ou seja, crianças até 5 anos. Para 2024, Vitória contará com mais cinco centros, além de seis em transição, nos quais 50% das matrículas serão destinadas ao tempo parcial e 50% ao tempo integral.

A carga horária integral é de nove horas, período que inclui um momento de banho, higienização e descanso; oficinas de arte e música; além de outras atividades lúdicas.

Em novembro, é aberto o período de cadastramento para novas matrículas, quando os pais ou responsáveis deverão ir até uma das unidades de ensino de Vitória para fazer um cadastro de interesse em uma vaga. Já em dezembro é aberto o período de efetivação das novas matrículas: nessa etapa, as escolas ligam para o número de telefone informado no cadastro para confirmar ou não o interesse na vaga indicada.

Unidades com tempo integral atualmente

Cmei TI Aécio Bispo dos Santos, em Jaburu

Cmei TI Dom João Batista da Motta e Albuquerque, na Praia do Suá



Cmei TI Robson José Nassur Peixoto, no Forte São João



Cmei TI Silvanete da Silva Rosa da Rocha, em Comdusa

Cmei TI Menino Jesus, no Centro



Cmei TI Álvaro Fernandes Lima, em Bela Vista



Cmei TI Carlita Corrêa Pereira, na Piedade



Cmei TI Jacyntha Ferreira de Souza Simões, em Goiabeiras



Cmei TI Luiz Carlos Grecco, na Ilha de Santa Maria



Cmei TI Luiza Pereira Muniz Corrêa, em Mário Cypreste



Cmei TI Maria Goretti Coutinho Cosme, no Cruzamento Em 2024 (passam a ser integral): Valdivia da Penha Antunes Rodrigues, em Santos Dumont

Carlos Alberto Martinelli de Souza, em Gurigica

Jacy Alves Fraga, em Tabuazeiro

Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi

Doutor Denizar Santos, na Ilha do Príncipe Cmeis em transição: Maria Nazareth Menegueli, em Andorinhas

Magnólia Dias Miranda Cunha

Padre Giovanni Bartesaghi, na Ilha das Caieiras

Eldina Maria Soares Braga, no bairro Grande Vitória

Rubens Duarte de Albuquerque, no Alto Itararé

Doutor Thomaz Tommasi, em Joana D´Arc.

SERRA

Na Serra, são aceitas crianças entre 1 e 5 anos completos até o dia 31 de março do ano que será feita a matrícula. Na cidade, o cadastro de interesse pode ser feito durante todo ano, pois sempre que surgem vagas durante o ano letivo a escola vê avalia a lista e entra em contato.

Unidades com tempo integral atualmente

CMEI Geralda Carvalho Patrocínio, em Planalto Serrano bloco A

CMEI Professora Maria Madalena Prado da Silva, em Campinho da Serra I.

Em 2024: Divinópolis, no bairro Divinópolis

Vovô Rely, em Pitanga,

VILA VELHA

As três unidades de educação infantil de tempo integral funcionam das 8h às 16h. Assim como na Serra, o cadastro pode ser feito em qualquer momento do ano e, assim que uma nova é aberta, a chamada para matrícula é feita correspondendo à lista de espera do SGE. Segundo a Secretaria municipal de Educação, há um estudo de demanda para abertura de novas vagas.

Unidades com tempo integral atualmente

UMEIEFTI Reverendo Waldomiro Martins Ferreira (Xuri)

UMEITI Izabel Correia da Silva (São Torquato)



UMEI Casulo do Vovô (Praia da Costa)



CARIACICA

As famílias interessadas devem acompanhar o site da prefeitura para cadastro de pretensão de vaga no final deste ano. Segundo a administração central municipal, as confirmações de matrículas se iniciam entre os meses de dezembro e janeiro.

Unidades com tempo integral atualmente

CMEI Celita Nascimento da Rós, CMEI Eliezer Batista

CMEI Valdeci da Cruz Corrêa

VIANA

Com 212 alunos, o município começa em novembro o período de matrícula e inscrição. A intenção da prefeitura é ampliar o número de escolas, mas não informou a quantidade nem quando.

O período de transferência e pré-matrícula tem previsão de início entre novembro e dezembro. Os responsáveis pelos estudantes devem comparecer presencialmente em uma unidade escolar e preencher as três opções em que desejam matriculá-los.