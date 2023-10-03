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Em 2024

Grande Vitória terá mais creche de tempo integral; veja como garantir vaga

Número de unidades passará de 21 para 34 na região no próximo ano; para serem considerados de tempo integral, centros infantis precisam oferecer pelo menos sete horas diárias de atividades, conforme lei federal de 2014
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 out 2023 às 14:01

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 14:01

Creches da Grande Vitória estão expandindo os horários de aula para ampliar a permanência dos estudantes no espaço escolar. A intenção é desenvolver mais as habilidades dos alunos. Atualmente, na região, existem 21 instituições em tempo integral  para crianças até 5 anos, com expectativa de que essa quantidade aumente para 34 em 2024.
A temporada de matrículas começa no final de ano, por isso, os responsáveis interessados no ingresso das crianças nos Centros e Unidades Municipais de Educação Infantil (Cmei e Umei, respectivamente) devem ficar atentos.
Cmei Álvaro Fernandes Lima é uma das escolas em tempo integral localizada em Vitória
Cmei Álvaro Fernandes Lima é uma das escolas em tempo integral de Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV 
A modalidade aumenta o horário de permanência das crianças nas unidades para 7 horas ou até 10 horas por dia, conforme lei federal de 2014. Desse modo, os estudantes participam de aulas como matemática e português no primeiro período do dia; já no contraturno, as atividades são integrativas, para instigar novos conhecimentos.
A depender do município, algumas dessas aulas são culinária, criação de livros, exercícios de liderança, oficinas criativas, autorretrato, entre outras ações. 
Grande Vitória terá mais creche de tempo integral; veja como garantir vaga

Interesse na vaga

Os critérios para conseguir uma vaga em tempo integral são as mesmas para as cidades de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Viana e Serra. O número para cada Cmei e Umei é limitado, então, prioridades são listadas para conseguir atender os pedidos.
Por exemplo: em casos de transferência de escola dentro do município ou se o centro ou a unidade onde o aluno já estuda vai se tornar de tempo integral, o estudante dentro de uma dessas situações passa a ter preferência.
Na lista de prioridades estão também: morar no mesmo bairro da creche, ser público-alvo da educação especial, ser filho de mãe em situação de violência doméstica e familiar, ter irmãos estudando na unidade escolar e ser filho de servidor da educação que trabalhe no local onde é manifestado interesse.

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O procedimento para matricular o estudante também é igual em todas as redes municipais. Os responsáveis precisam comparecer, no mês de abertura de cadastro, com os documentos necessários na escola desejada. A época para demonstrar esse interesse depende de cada munícipio; em alguns, como a Serra, é durante todo o ano, mas outros determinam os meses. 
Os nomes, então, são inseridos no Sistema de Gestão Escolar (SGE) para, depois, começar a efetivação de matrículas. A secretaria da unidade de ensino liga para confirmar o interesse na vaga, por isso é preciso ficar atento ao telefone.

Veja creches em tempo integral:

VITÓRIA
Implantada em 2021, o ensino infantil integral na Capital é oferecido em 11 CMEIs. A Prefeitura de Vitória informou que todos atendem tanto o período de creche e pré-escola, ou seja, crianças até 5 anos. Para 2024, Vitória contará com mais cinco centros, além de seis em transição, nos quais 50% das matrículas serão destinadas ao tempo parcial e 50% ao tempo integral.
A carga horária integral é de nove horas, período que  inclui um momento de banho, higienização e descanso; oficinas de arte e música; além de outras atividades lúdicas.
Em novembro, é aberto o período de cadastramento para novas matrículas, quando os pais ou responsáveis deverão ir até uma das unidades de ensino de Vitória para fazer um cadastro de interesse em uma vaga. Já em dezembro é aberto o período de efetivação das novas matrículas: nessa etapa, as escolas ligam para o número de telefone informado no cadastro para confirmar ou não o interesse na vaga indicada.
Unidades com tempo integral atualmente
  • Cmei TI Aécio Bispo dos Santos, em Jaburu
  • Cmei TI Dom João Batista da Motta e Albuquerque, na Praia do Suá
  • Cmei TI Robson José Nassur Peixoto, no Forte São João
  • Cmei TI Silvanete da Silva Rosa da Rocha, em Comdusa
  • Cmei TI Menino Jesus, no Centro
  • Cmei TI Álvaro Fernandes Lima, em Bela Vista
  • Cmei TI Carlita Corrêa Pereira, na Piedade
  • Cmei TI Jacyntha Ferreira de Souza Simões, em Goiabeiras
  • Cmei TI Luiz Carlos Grecco, na Ilha de Santa Maria
  • Cmei TI Luiza Pereira Muniz Corrêa, em Mário Cypreste
  • Cmei TI Maria Goretti Coutinho Cosme, no Cruzamento
Em 2024 (passam a ser integral):
  • Valdivia da Penha Antunes Rodrigues, em Santos Dumont
  •  Carlos Alberto Martinelli de Souza, em Gurigica
  • Jacy Alves Fraga, em Tabuazeiro
  • Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi
  • Doutor Denizar Santos, na Ilha do Príncipe
 Cmeis em transição:
  • Maria Nazareth Menegueli, em Andorinhas
  • Magnólia Dias Miranda Cunha
  • Padre Giovanni Bartesaghi, na Ilha das Caieiras
  • Eldina Maria Soares Braga, no bairro Grande Vitória
  • Rubens Duarte de Albuquerque, no Alto Itararé
  • Doutor Thomaz Tommasi, em Joana D´Arc.
SERRA
Na Serra, são aceitas crianças entre 1 e 5 anos completos até o dia 31 de março do ano que será feita a matrícula. Na cidade, o cadastro de interesse pode ser feito durante todo ano, pois sempre que surgem vagas durante o ano letivo a escola vê avalia a lista e entra em contato.
Unidades com tempo integral atualmente
  • CMEI Geralda Carvalho Patrocínio, em Planalto Serrano bloco A
  • CMEI Professora Maria Madalena Prado da Silva, em Campinho da Serra I.
Em 2024:
  • Divinópolis, no bairro Divinópolis 
  • Vovô Rely, em Pitanga,
VILA VELHA
As três unidades de educação infantil de tempo integral funcionam das 8h às 16h. Assim como na Serra, o cadastro pode ser feito em qualquer momento do ano e, assim que uma nova é aberta, a chamada para matrícula é feita correspondendo à lista de espera do SGE. Segundo a Secretaria municipal de Educação, há um estudo de demanda para abertura de novas vagas.
Unidades com tempo integral atualmente
  • UMEIEFTI Reverendo Waldomiro Martins Ferreira (Xuri)
  • UMEITI Izabel Correia da Silva (São Torquato)
  • UMEI Casulo do Vovô (Praia da Costa)
CARIACICA
As famílias interessadas devem acompanhar o site da prefeitura para cadastro de pretensão de vaga no final deste ano. Segundo a administração central municipal, as confirmações de matrículas se iniciam entre os meses de dezembro e janeiro.
Unidades com tempo integral atualmente
  • CMEI Celita Nascimento da Rós, CMEI Eliezer Batista 
  • CMEI Valdeci da Cruz Corrêa
VIANA
Com 212 alunos, o município começa em novembro o período de matrícula e inscrição. A intenção da prefeitura é ampliar o número de escolas, mas não informou a quantidade nem quando.
O período de transferência e pré-matrícula tem previsão de início entre novembro e dezembro. Os responsáveis pelos estudantes devem comparecer presencialmente em uma unidade escolar e preencher as três opções em que desejam matriculá-los.
Unidades com tempo integral atualmente
  • CMEI Lydia Eliete de Souza
  • CMEI Joana Batista Chagas
  • CMEI Maria de Lourdes Coutinho Passos

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