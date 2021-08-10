Grande Vitória: manutenção da Cesan pode deixar mais de 250 bairros sem água

Na próxima quarta-feira (11), a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar uma manutenção na rede que poderá afetar o abastecimento de água em mais de 250 bairros localizados em quatro municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória: Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana.
Segundo divulgação da Cesan, os trabalhos serão feitos entre 5h e 20h. "A população poderá ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços", afirmou.
VEJA ABAIXO OS BAIRROS QUE PODERÃO SER AFETADOS:
- Cariacica: Alto da Boa Vista, Alto Lage, Alzira Ramos, Aparecida, Bandeirantes, Bela Aurora, Bela Vista, Boa Sorte, Cacaroca, Chácaras União, Campina Grande, Campo Belo, Castelo Branco, Cruzeiro do Sul, Dom Bosco, Expedito, Flexal I, Flexal II, Grauna, Itacibá, Itanguá, Itapemirim, Itaquari, Jardim América, Jardim Botânico, Jardim Campo Grande, Jardim de Alah, Maracanã, Morada de Santa Fé, Mucuri, Nova Brasília, Nova Campo Grande, Nova Canaã, Nova Valverde, Novo Brasil, Novo Horizonte, Operário, Oriente, Padre Gabriel, Parque Gramado, Piranema, Planeta, Porto de Santana, Porto Novo, Presidente Médici, Retiro Saudoso, Rio Branco, Rio Marinho, Rosa da Penha, Santa Bárbara, Santa Cecília, Santa Paula, Santana, Santo André, São Benedito, São Conrado, São Francisco, São Geraldo, São Geraldo II, São Gonçalo, Serra do Anil, Sotelândia, Sotema, Tabajara, Tiradentes, Tucum, Vale dos Reis, Vale Esperança, Vasco da Gama, Vera Cruz, Vila Capixaba, Vila Independência, Vila Isabel, Vista Dourada, Vista Linda, Vista Mar, Vila Palestina e Vila Prudêncio.
- Viana: Areinha, Arlindo Villaschi, Campo Verde, Canaã, Caxias do Sul, Marcílio de Noronha, Morada Bethânia, Nova Bethânia, Parque Industrial, Primavera, Universal e Vila Bethânia.
- Vila Velha: Alecrim, Alvorada, Araçás, Argolas, Aribiri, Ataíde, Boa Vista I, Boa Vista II, Brisamar, Cavaliere, Centro, Chácara do Conde, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Cobilândia, Cocal, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Darly Santos, Divino Espírito Santo, Dom João Batista, Garoto, Glória, Guaranhuns, Ibes, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Ilha dos Ayres, Ilha dos Bentos, Industrial, Itapuã, Jaburuna, Jardim Asteca, Jardim Colorado, Jardim do Vale, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Jardim Marilândia, Jockey de Itaparica, Nossa Senhora da Penha, Nova América, Nova Itaparica, Novo México, Olaria, Paul, Pedra dos Búzios, Planalto, Pontal das Garças, Praia da Costa, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Primeiro de Maio, Residencial Coqueiral, Rio Marinho, Sagrada Família, Santa Clara, Santa Inês, Santa Mônica, Santa Mônica Popular, Santa Rita, Santos Dumont, São Torquato, Soteco, Vale Encantado, Vila Batista, Vila Garrido, Vila Guaranhuns, Vila Nova, Vista da Penha, Zumbi dos Palmares, 23 de Maio, Barra do Jucu, Barramares, Cidade da Barra, Itapuera da Barra, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Normília da Cunha, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, Balneário Ponta da Fruta, Interlagos, Morada do Sol, Morro da Lagoa, Nova Ponta da Fruta, Praia do Sol, Recanto da Sereia e Retiro do Congo.
- Vitória: Andorinhas, Ariovaldo Favalessa, Barro Vermelho, Bela Vista, Bento Ferreira, Bonfim, Caratoíra, Centro de Vitória, Comdusa, Conquista, Consolação, da Penha, da Piedade, de Lourdes, do Cabral, do Cruzamento, do Moscoso, do Quadro, Enseada do Suá, Estrelinha, Fonte Grande, Forte São João, Fradinhos, Grande Vitória, Gurigica, Horto, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Ilha do Príncipe, Inhanguetá, Itararé, Jesus de Nazareth, Joana Darc, Jucutuquara, Mário Cypreste, Maruípe, Monte Belo, Nazareth, Nova Palestina, Parque Moscoso, Praia co Canto, Praia do Suá, Redenção, Resistência, Romão, Santa Cecília, Santa Clara, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Luiza, Santa Martha, Santa Tereza, Santo André, Santo Antônio, Santos Dumont, Santos Reis, São Benedito, São Cristóvão, São José, São Pedro, Tabuazeiro, Universitário e Vila Rubim.