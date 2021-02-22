Governo do ES faz intervenção e assume provisoriamente gestão do Himaba

"Diante do descumprimento de cláusulas contratuais por parte do Instituto Gnosis e do risco de desassistência e descontinuidade do serviço no hospital Himaba, em Vila Velha, o governo do Estado do Espírito Santo decidiu pela intervenção do contrato. A partir da 0h do dia 22 de fevereiro, uma interventora designada pela Sesa fará a gestão do contrato até o seu termino no dia 2 de março. Entre o dia 2 de março até, aproximadamente, o dia 17 ou 20 do mesmo mês, o hospital será gerido pela administração pública direta, período necessário para que a nova organização social, que será selecionada no processo que se finda por esses dias, possa assumir a unidade de maneira definitiva. A decisão pela intervenção irá garantir e preservar o pagamento dos trabalhadores, das pessoas jurídicas e permitirá que a unidade não tenha nenhum prejuízo assistencial. O governo do Estado tomou a decisão de força necessária para poder garantir a estabilidade do serviço e garantir o acesso à população capixaba".