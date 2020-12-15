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Entrevista

Governador Renato Casagrande atualiza situação da pandemia no ES

Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (15), o governador traz mais detalhes do encontro que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e explica o atual panorama da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 11:37

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 11:37

Renato Casagrande relembrou que Covid-19 é uma doença de corresponsabilidade entre governo, setores da sociedade civil e população
Renato Casagrande relembrou que Covid-19 é uma doença de corresponsabilidade entre governo, setores da sociedade civil e população Crédito: Reprodução
governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) esteve em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (14) tratando sobre projetos de infraestrutura para o Espírito Santo e sobre o plano de imunização do governo contra a Covid-19.
Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (15), o governador Renato Casagrande alertou que o Estado está no caminho para ter um mapa com mais cidades em Risco Alto (em vermelho) para transmissão da Covid-19. Casagrande descartou que possa haver 'lei seca', 'toque de recolher' ou 'lockdown', mas não descarta que possam ocorrer restrições mais rígidas para as cidades que entrarem nessa classificação.
Segundo o governador, a fiscalização sozinha não dará conta de evitar aglomerações em boates, bares e restaurantes. Ele explica que não há efetivo para estar em todos os lugares e pede que população ajude com denúncias sempre que perceber desrespeito às regras de prevenção ao vírus. E reforçou o apelo do Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para que a população fique em casa à noite e nos finais de semana e que redobre os cuidados com medidas preventivas. Ouça abaixo a entrevista na íntegra:
Entrevista com o governador Renato Casagrande nesta terça-feira (15)

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