Governador Renato Casagrande atualiza situação da pandemia no ES

Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (15), o governador Renato Casagrande alertou que o Estado está no caminho para ter um mapa com mais cidades em Risco Alto (em vermelho) para transmissão da Covid-19. Casagrande descartou que possa haver 'lei seca', 'toque de recolher' ou 'lockdown', mas não descarta que possam ocorrer restrições mais rígidas para as cidades que entrarem nessa classificação.

Segundo o governador, a fiscalização sozinha não dará conta de evitar aglomerações em boates, bares e restaurantes. Ele explica que não há efetivo para estar em todos os lugares e pede que população ajude com denúncias sempre que perceber desrespeito às regras de prevenção ao vírus. E reforçou o apelo do Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para que a população fique em casa à noite e nos finais de semana e que redobre os cuidados com medidas preventivas. Ouça abaixo a entrevista na íntegra: