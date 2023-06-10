Golfinho dá show de acrobacias em praia de Jacaraípe, na Serra

À reportagem de A Gazeta , Talita contou que estava na recepção do hotel onde trabalha, que fica em frente à praia, quando notou o golfinho saltando.

"Eu estava conversando com a camareira e uma hóspede do hotel quando avistamos o golfinho e decidi pegar o celular para filmar. A sensação na hora foi de muita gratidão de poder presenciar aquele momento, com certeza ganhou meu dia poder registrar isso", relatou.