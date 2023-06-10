Golfinho dá show de acrobacias em praia de Jacaraípe, na Serra

Uma cena para lá de especial chamou a atenção de quem estava na Praia do Barrote, em Jacaraípe, na Serra, na manhã da última sexta-feira (9). Um golfinho fez várias "acrobacias" no mar, bem perto dos banhistas. O show foi gravado pela recepcionista Talita Melo, que compartilhou as imagens no Instagram (confira acima).
À reportagem de A Gazeta, Talita contou que estava na recepção do hotel onde trabalha, que fica em frente à praia, quando notou o golfinho saltando.
"Eu estava conversando com a camareira e uma hóspede do hotel quando avistamos o golfinho e decidi pegar o celular para filmar. A sensação na hora foi de muita gratidão de poder presenciar aquele momento, com certeza ganhou meu dia poder registrar isso", relatou.
De acordo com Talita, a proximidade do golfinho também chamou a atenção. "Foi inédito ver ele tão próximo da costa e dos surfistas", comentou.