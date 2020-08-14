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Preocupação

Gigogas formam tapete verde em lagoa de Manguinhos, na Serra

De acordo com uma botânica procurada pela reportagem, a planta pode indicar presença de esgoto doméstico na água; Prefeitura da Serra tenta identificar a origem do problema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 20:09

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 20:09

A Lagoa Maringá, em Manguinhos, na Serra, está coberta por gigogas
Lagoa Maringá, na Serra, está coberta de gigogas Crédito: Ricardo Medeiros
Um tapete verde formado por plantas aquáticas tomou conta da Lagoa Maringá, localizada em Manguinhos, na Serra. A espécie conhecida como gigogas pode ser indicador de poluição e, em alguns casos, prejudica organismos vivos, segundo especialistas. Os registros do fotógrafo Ricardo Medeiros mostram animais sobre a superfície e até um pneu de caminhão.
De acordo com a botânica Maria Colodete, é preciso analisar o caso de forma separada para afirmar que a poluição seja a única e principal motivadora do crescimento das plantas na lagoa da Serra. Segundo ela, em geral, há a indicação que o esgoto doméstico provoque o aparecimento das gigogas.
"É uma planta aquática, natural, que tem como processo biológico filtrar a matéria orgânica pelas raízes", explica.

Lagoa Maringá em Manguinhos

A especialista ressalta que as gigogas devem ser retiradas do local.
"Deve ser retirado imediatamente, mas com a elaboração de um plano, de forma parcial. A remoção não acontece de uma vez, ela pode continuar crescendo."
Segundo ela, caso haja a "tomada da lâmina de água", a entrada de luz será comprometida, atrapalhando a fotossíntese de organismos.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura da Serra, questionando a possível influência da destinação do esgoto na formação de gigogas.
Segundo a administração municipal, a ocorrência já havia sido identificada. Por essa razão, a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foram acionados para "verificar se o sistema de tratamento da região está funcionando de forma adequada", disse a prefeitura.
O município informou ainda, em nota, já ter atingido 90% da cobertura da rede de esgoto, resultado de uma Parceria Público-Privada (PPP). Além disso, garantiu orientar e notificar munícipes que não destinam o material de maneira correta.

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