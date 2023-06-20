Ganhador de R$ 51,7 milhões da Mega-Sena em Guarapari retira prêmio

O sorteio foi realizado em São Paulo e o resultado deixou os moradores da cidade e todos os capixabas querendo saber quem é o novo milionário do Estado. O prêmio total foi de R$ 51.774.681,61. Segundo a assessoria da Caixa, no primeiro dia útil após ficar milionário, nesta segunda-feira (19), o apostador não perdeu tempo e já transferiu o dinheiro para sua conta pessoal.