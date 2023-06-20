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Ganhador de R$ 51,7 milhões da Mega-Sena em Guarapari retira prêmio

Segundo a assessoria da Caixa, no primeiro dia útil após ficar milionário, nesta segunda-feira (19), o apostador não perdeu tempo e já transferiu o dinheiro para sua conta pessoal

Publicado em 

20 jun 2023 às 08:55

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 08:55

Bilhete de loteria: mega-sena
Segundo a Caixa, apostador já transferiu o dinheiro para a conta pessoal Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa
O ganhador dos R$ 51,7 milhões na Mega-Sena do último sábado (17) já realizou o saque do prêmio na Caixa Econômica Federal. O sortudo, que fez a aposta simples pela internet em Guarapari, acertou as seis dezenas do concurso 2.602 e levou o valor sozinho para casa.
O sorteio foi realizado em São Paulo e o resultado deixou os moradores da cidade e todos os capixabas querendo saber quem é o novo milionário do Estado. O prêmio total foi de R$ 51.774.681,61. Segundo a assessoria da Caixa, no primeiro dia útil após ficar milionário, nesta segunda-feira (19), o apostador não perdeu tempo e já transferiu o dinheiro para sua conta pessoal.
Com informações do G1ES

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