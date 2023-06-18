Capixaba ou mineiro? Brincadeiras com aposta milionária de Guarapari tomam as redes sociais

Prêmio milionário saiu para aposta feita em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

R$ 51.774.681,61 sozinho e deixou os moradores da cidade e todos os capixabas querendo saber quem é o novo milionário do Estado. O concurso 2.602 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (17), em São Paulo, r endeu uma bolada milionária para um apostador de Guarapari , no Espírito Santo. Com uma aposta simples e feita pela internet, o sortudo faturousozinho e deixou os moradores da cidade e todos os capixabas querendo saber quem é o novo milionário do Estado.

Os números sorteados foram 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46. Logo após o anúncio de que a aposta saiu para Guarapari, milhares de capixabas foram para as redes sociais procurar o sortudo ou fazer brincadeira sobre o valor do prêmio.

"Que ele seja meu amigo. Parabéns", escreveu um perfil numa rede social. "Obrigado pessoal pelas palavras, saberei gastar com inteligência este dinheiro... valeu", escreveu outra pessoa.

E as brincadeiras envolveram até os mineiros. Isso porque a cidade é famosa por receber muitos visitantes do estado vizinho, especialmente no verão e nos feriadões. "Será que é capixaba ou mineiro? (risos)".

Memes de capixabas sobre ganhador da Mega-Sena sair para Guarapari Crédito: Reprodução

E as brincadeiras não pararam por aí. "Poxa, se eu tivesse jogado e ainda escolhido esses números eu seria milionária agora". "Que Deus abençoe quem ganhou. E se quiser me ajudar com 20 mil já resolve minha vida". "Guarapari. Mas não foi eu". "Vou ficar em silêncio. Quero manter o anonimato". ""Amo Guarapari, mas será que eu continuo morando aqui? (risos)". Essas foram algumas das reações de várias pessoas nas redes sociais.

se vc de guarapari que ganhou a mega sena for meu amigo, saiba que eu te amo e tô aqui pra tudo que vc precisar (e meu pix é o número do meu celular) — bele (@isabelessa) June 18, 2023

Logo que saiu a cidade ganhadora, moradores de Guarapari ficaram curiosos em saber qual teria sido a lotérica ou bairro. Mas a Caixa divulgou, minutos depois, que a aposta tinha sido feita pela internet e na modalidade simples: ou seja, um jogo de apenas seis dezenas a um valor de R$ 5.