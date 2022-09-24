Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia ambiental

Fumaça não dá trégua e bombeiros retomam trabalhos no Paulo César Vinha

Apesar do fogo ter sido controlado, os pontos quentes ainda provocam fumaça; bombeiros estiveram no parque neste sábado (24) mas não conseguiram resfriar toda a área afetada, por isso, vão precisar continuar os trabalhos no domingo (25)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 set 2022 às 18:52

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 18:52

Incêndio no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha
Imagens aéreas mostram o tamanho da área queimada no Parque Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini
Mesmo após o incêndio ter sido controlado, a fumaça que vem das cinzas do Parque Paulo César Vinha, em Guarapari, continua. Motoristas que circularam pela Rodovia do Sol registraram a cena, neste sábado (24). O Corpo de Bombeiros esteve no local para continuar os trabalhos de resfriamento mas, pela extensão da área afetada – foram pelo menos sete quilômetros quadrados de destruição –, eles vão precisar voltar à região neste domingo (25). 
O fogo começou na manhã de quinta-feira (22) e só foi controlado 36 horas depois. Apesar de não ter mais incêndio, ainda existem os chamados "pontos quentes", causadores da fumaça intensa que persiste na região e se alastra pela Grande Vitória, por causa do vento que começou a soprar do Sul para a Região Metropolitana. 
Neste sábado (24), bombeiros estiveram no local. "Porém, por conta da área extensa, não foi possível finalizar o resfriamento de toda a região. Os trabalhos serão retomados nesse domingo", informou a corporação, em nota. 
Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a perícia ainda vai identificar as causas, mas uma das suspeitas é que alguém tenha causado o incêndio nas imediações do parque. Ainda não há informações oficiais sobre o tamanho da área atingida.

QUANDO O FOGO COMEÇOU?

As chamas começaram a se espalhar na manhã da última quinta-feira (22) . Equipes do Corpo de Bombeiros de Anchieta e Guarapari foram deslocadas para o local e identificaram que o fogo tomou duas direções, sentido Vila Velha e Guarapari.
O helicóptero do Notaer também foi acionado para prestar apoio na ocorrência, assim como a equipe do parque e do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
No fim da manhã de sexta (23), a assessoria dos Bombeiros informou que o fogo atingia, naquele momento, uma área de sete quilômetros quadrados.

Incêndio no Parque Paulo César Vinha cria neblina na pista

De acordo com o diretor presidente do Iema, Alaimar Fiuza, as chamas atingiram a parte de vegetação rasteira do Paulo César Vinha, em uma área que normalmente fica alagada, mas que está seca devido à falta de chuva no Estado.
A instituição ainda classificou a ocorrência como "incêndio de grandes proporções" e informou que o parque segue fechado para visitação, pelo menos, até a próxima semana.

FUMAÇA SE ESPALHOU PELA GRANDE VITÓRIA

A proporção do incêndio foi tanta que a fumaça foi se espalhando pela Grande Vitória. O céu da Capital ficou "nublado" na sexta-feira (23), como mostram as imagens feitas pelos repórteres fotográficos de A Gazeta Carlos Alberto Silva. 

Fumaça na região do Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Grande Vitória Guarapari Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados