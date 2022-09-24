Fumaça não dá trégua e bombeiros retomam trabalhos no Paulo César Vinha

Imagens aéreas mostram o tamanho da área queimada no Parque Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini

Mesmo após o incêndio ter sido controlado , a fumaça que vem das cinzas do Parque Paulo César Vinha, em Guarapari , continua. Motoristas que circularam pela Rodovia do Sol registraram a cena, neste sábado (24). O Corpo de Bombeiros esteve no local para continuar os trabalhos de resfriamento mas, pela extensão da área afetada – foram pelo menos sete quilômetros quadrados de destruição –, eles vão precisar voltar à região neste domingo (25).

O fogo começou na manhã de quinta-feira (22) e só foi controlado 36 horas depois. Apesar de não ter mais incêndio, ainda existem os chamados "pontos quentes", causadores da fumaça intensa que persiste na região e se alastra pela Grande Vitória, por causa do vento que começou a soprar do Sul para a Região Metropolitana.

Neste sábado (24), bombeiros estiveram no local. "Porém, por conta da área extensa, não foi possível finalizar o resfriamento de toda a região. Os trabalhos serão retomados nesse domingo", informou a corporação, em nota.

Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a perícia ainda vai identificar as causas, mas uma das suspeitas é que alguém tenha causado o incêndio nas imediações do parque. Ainda não há informações oficiais sobre o tamanho da área atingida.

QUANDO O FOGO COMEÇOU?

O helicóptero do Notaer também foi acionado para prestar apoio na ocorrência, assim como a equipe do parque e do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

No fim da manhã de sexta (23), a assessoria dos Bombeiros informou que o fogo atingia, naquele momento, uma área de sete quilômetros quadrados.

Incêndio no Parque Paulo César Vinha cria neblina na pista

De acordo com o diretor presidente do Iema, Alaimar Fiuza, as chamas atingiram a parte de vegetação rasteira do Paulo César Vinha, em uma área que normalmente fica alagada, mas que está seca devido à falta de chuva no Estado.

A instituição ainda classificou a ocorrência como "incêndio de grandes proporções" e informou que o parque segue fechado para visitação, pelo menos, até a próxima semana.

FUMAÇA SE ESPALHOU PELA GRANDE VITÓRIA

A proporção do incêndio foi tanta que a fumaça foi se espalhando pela Grande Vitória. O céu da Capital ficou "nublado" na sexta-feira (23), como mostram as imagens feitas pelos repórteres fotográficos de A Gazeta Carlos Alberto Silva.