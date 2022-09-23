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Cenário de destruição: incêndio no Paulo César Vinha chega ao fim

Segundo Corpo de Bombeiros, uma das suspeitas é que alguém tenha causado o incêndio; ainda não há informações sobre a extensão da área atingida
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

23 set 2022 às 16:30

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 16:30

Área queimada após mais de 24 horas de chamas no parque Paulo César Vinha
Área queimada após mais de 24 horas de chamas no parque Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
O incêndio que atingiu o Parque Estadual Paulo César Vinha por mais de 36 horas deixou marcas de destruição ambiental em Guarapari. Imagens aéreas do repórter fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, mostram a extensão da área afetada e a quantidade de fumaça provocada pelas chamas. Na noite desta sexta-feira (23), o fogo foi controlado, informou o Corpo de Bombeiros. 
"Apesar disso, diversos pontos quentes, que emanam fumaça intensa, ainda estão presentes em uma grande extensão do parque, fato que gera incômodo nos moradores da Grande Vitória, por conta do vento que começou a soprar do Sul para a Região Metropolitana. Na manhã de sábado (24), há previsão de retorno das equipes à área afetada, para realizar resfriamento dessas zonas quentes e debelar por total a fumaça", destacou a corporação.
Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a perícia ainda vai identificar as causas, mas uma das suspeitas é que alguém tenha causado o incêndio nas imediações do parque. Ainda não há informações oficiais sobre o tamanho da área atingida. 
Na manhã da última quinta-feira (22), quando as chamadas começaram a se espalhar, equipes de Anchieta e Guarapari foram deslocadas para o local e identificaram que o fogo tomou duas direções, sentido Vila Velha e Guarapari.
O helicóptero do Notaer também foi acionado para prestar apoio na ocorrência, assim como a equipe do parque e do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Imagens aéreas do incêndio no Paulo César Vinha, em Guarapari

No fim da manhã de sexta (23), a assessoria dos Bombeiros informou que o fogo atingia, naquele momento, uma área de sete quilômetros quadrados.
De acordo com o diretor presidente do Iema, Alaimar Fiuza, as chamas atingiram a parte de vegetação rasteira do Paulo César Vinha, em uma área que normalmente fica alagada, mas que está seca devido à falta de chuva no Estado.
A instituição ainda classificou a ocorrência como "incêndio de grandes proporções" e informou que o parque segue fechado para visitação, pelo menos, até a próxima semana. 

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