Ressaca provoca erosão e destroi quiosque em praia de Marataízes Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

A força do mar destruiu parte de um quiosque neste domingo (29) no bairro Cidade Nova, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo . Segundo a Defesa Civil Municipal, o local e outro estabelecimento vizinho já estavam interditados devido ao risco de desabamento. Ninguém ficou ferido.

Your browser does not support the audio element. Força do mar destrói parte de quiosque em praia de Marataízes

O coordenador do órgão, Wagner Paulo do Amaral, informou que o caso é isolado, já que o ponto da orla onde ocorreu o desabamento de parte da estrutura não sofre com intervenção de erosão. “Este ano está atípico. A maré avançou muito e com agressividade. Na última quarta-feira (25), um engenheiro da prefeitura avaliou os dois quiosques e emitiu um laudo informando que eles corriam risco de desabar. O dono dos estabelecimentos foram acionados e retiraram todos os pertences”, contou.

O coordenador da Defesa Civil de Marataízes explicou que os quiosques foram construídos há mais de 20 anos. Segundo Wagner Paulo, pedras chegaram a ser colocadas para a contenção da força da água. Ele afirmou que será realizada a limpeza do local até esta terça-feira (31). A orla de Cidade Nova possui outros dois quiosques, que não estão em risco, de acordo com o órgão.

Ressaca provoca erosão e destroi quiosque em praia de Marataízes Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

EROSÃO NA ORLA DE MARATAÍZES

Outro ponto de Marataízes que sofre com a força da água é Lagoa Funda. Na orla, os quiosques e a extensão de areia à beira-mar — que eram destino de milhares de turistas no verão — deixaram de existir em 2015. O local ainda está com obras paliativas, com um grande paredão de pedras.

Desde 2019, a prefeitura afirma que o governo do Estado comunicou estar elaborando um plano de ação para todas as praias do Espírito Santo que sofrem com erosão. A administração de Marataízes explicou que aguardava esta ação do governo.