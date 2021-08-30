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Em Cidade Nova

Força do mar destrói parte de quiosque em praia de Marataízes

Estabelecimento que desabou neste domingo (29) e um quiosque vizinho já estavam interditados devido ao risco de desabamento. Ninguém se feriu, segundo a Defesa Civil

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 ago 2021 às 17:00
Ressaca provoca erosão e destroi quiosque em praia de Marataízes
Ressaca provoca erosão e destroi quiosque em praia de Marataízes Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
A força do mar destruiu parte de um quiosque neste domingo (29) no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil Municipal, o local e outro estabelecimento vizinho já estavam interditados devido ao risco de desabamento. Ninguém ficou ferido. 
Força do mar destrói parte de quiosque em praia de Marataízes
O coordenador do órgão, Wagner Paulo do Amaral, informou que o caso é isolado, já que o ponto da orla onde ocorreu o desabamento de parte da estrutura não sofre com intervenção de erosão. “Este ano está atípico. A maré avançou muito e com agressividade. Na última quarta-feira (25), um engenheiro da prefeitura avaliou os dois quiosques e emitiu um laudo informando que eles corriam risco de desabar. O dono dos estabelecimentos foram acionados e retiraram todos os pertences”, contou.

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O coordenador da Defesa Civil de Marataízes explicou que os quiosques foram construídos há mais de 20 anos. Segundo Wagner Paulo, pedras chegaram a ser colocadas para a contenção da força da água. Ele afirmou que será realizada a limpeza do local até esta terça-feira (31). A orla de Cidade Nova possui outros dois quiosques, que não estão em risco, de acordo com o órgão.
Ressaca provoca erosão e destroi quiosque em praia de Marataízes
Ressaca provoca erosão e destroi quiosque em praia de Marataízes Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

EROSÃO NA ORLA DE MARATAÍZES

Outro ponto de Marataízes que sofre com a força da água é Lagoa Funda. Na orla, os quiosques e a extensão de areia à beira-mar — que eram destino de milhares de turistas no verão — deixaram de existir em 2015. O local ainda está com obras paliativas, com um grande paredão de pedras.
Desde 2019, a prefeitura afirma que o governo do Estado comunicou estar elaborando um plano de ação para todas as praias do Espírito Santo que sofrem com erosão. A administração de Marataízes explicou que aguardava esta ação do governo.
A reportagem de A Gazeta procurou novamente a prefeitura para saber se há previsão de intervenção no local. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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