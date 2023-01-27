Filhotes de tartaruga em extinção nascem em praia de Vila Velha

Um espetáculo da natureza chamou a atenção de alguns curiosos na noite dessa quinta-feira (26) na Praia de Itapuã, em Vila Velha: o nascimento de 56 filhotes de tartaruga-de-couro, também conhecida como "tartaruga gigante". Os animais, que haviam acabado de nascer, corriam pela faixa de areia, buscando o mar.
Um biólogo entrevistado pela repórter Juirana Nobres, do g1ES, explicou que esta é uma espécie considerada em extinção. O especialista ainda contou que a desova na Grande Vitória é considerada um fenômeno raro, pois o animal tem o costume de desovar na Praia de Regência, em Linhares, no Norte do Estado.
Uma equipe foi chamada para recolher os filhotes devido aos riscos deles ficarem desorientados pelas luzes dos postes e irem para o caminho errado, podendo até serem atropelados.
Desde o final do ano passado, quando a mãe das tartaruguinhas colocou os ovos na Praia de Itapuã, a área de desova estava sendo protegida. Quando adultas, as tartarugas-de-couro podem chegar a mais de 2 metros de comprimento e pesar cerca de 700 kg.