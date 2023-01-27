Filhotes de tartaruga em extinção nascem em praia de Vila Velha

Uma equipe foi chamada para recolher os filhotes devido aos riscos deles ficarem desorientados pelas luzes dos postes e irem para o caminho errado, podendo até serem atropelados.

Desde o final do ano passado, quando a mãe das tartaruguinhas colocou os ovos na Praia de Itapuã, a área de desova estava sendo protegida. Quando adultas, as tartarugas-de-couro podem chegar a mais de 2 metros de comprimento e pesar cerca de 700 kg.