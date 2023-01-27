Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itapuã

Filhotes de tartaruga em extinção nascem em praia de Vila Velha

Nascimento de 56 filhotes de tartaruga-de-couro chamou atenção na noite dessa quinta-feira (26); animais da espécie podem ter mais de 2 metros quando adultos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2023 às 12:36

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 12:36

Filhotes de tartaruga gigante nascem na Praia de Itapuã, em Vila Velha
Filhotes de tartaruga gigante nascem na Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Juirana Nobres | g1ES
Um espetáculo da natureza chamou a atenção de alguns curiosos na noite dessa quinta-feira (26) na Praia de Itapuã, em Vila Velha: o nascimento de 56 filhotes de tartaruga-de-couro, também conhecida como "tartaruga gigante". Os animais, que haviam acabado de nascer, corriam pela faixa de areia, buscando o mar. 
Um biólogo entrevistado pela repórter Juirana Nobres, do g1ES, explicou que esta é uma espécie considerada em extinção. O especialista ainda contou que a desova na Grande Vitória é considerada um fenômeno raro, pois o animal tem o costume de desovar na Praia de Regência, em Linhares, no Norte do Estado
Uma equipe foi chamada para recolher os filhotes devido aos riscos deles ficarem desorientados pelas luzes dos postes e irem para o caminho errado, podendo até serem atropelados. 
Desde o final do ano passado, quando a mãe das tartaruguinhas colocou os ovos na Praia de Itapuã, a área de desova estava sendo protegida. Quando adultas, as tartarugas-de-couro podem chegar a mais de 2 metros de comprimento e pesar cerca de 700 kg.

Veja Também

Curiosidades da tartaruga-de-couro: a gigante do mar que se reproduz no ES

Tartaruga "atravessa na faixa" na orla de Aracruz e vídeo viraliza

Ilha do ES é principal área de desova da tartaruga-verde no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Itapuã Meio Ambiente Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados