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Fé e tradição

Fiéis levam chaves ao Convento e abrem ciclo de bênçãos da Festa da Penha 2026

Tradição marcou o Domingo de Páscoa e programação segue nesta segunda (6), com bênção de alimentos e ações de solidariedade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2026 às 18:09

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 18:09

Bênção das chaves na Festa da Penha 2026
Bênção das chaves na Festa da Penha 2026 Crédito: Divulgação/Festa da Penha
A tradição de abençoar aquilo que faz parte do cotidiano marcou o início do ciclo de bênçãos da Festa da Penha 2026, no Convento da Penha, em Vila Velha. No Domingo de Páscoa (5), fiéis se reuniram no Campinho para a bênção das chaves, em um gesto que simboliza o cuidado com o lar, a família e tudo o que se guarda dentro de casa.
A prática, ligada à tradição franciscana, reconhece a presença de Deus nas coisas concretas da vida, como a casa, o trabalho e o alimento, e pede proteção para o dia a dia. Durante a celebração, os participantes levantaram as chaves, em um momento coletivo de fé.
“Se você consegue colocar suas chaves para o alto e balançá-las, é porque Deus lhe concedeu essa graça. Abençoemos essas chaves para que nossas residências sejam abençoadas, assim como o quarto, a cozinha, o automóvel e todos aqueles em casa que estejam precisando de oração”, declarou o guardião do Convento, Frei Gabriel Dellandrea.
A programação segue nesta segunda-feira (6), segundo dia do oitavário, quando os fiéis são convidados a levar um quilo de alimento não perecível para ser abençoado. O gesto une fé e solidariedade, já que os itens também podem ser destinados a ações sociais.

Bênção das chaves na Festa da Penha 2026

Com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, a edição de 2026 propõe um chamado à vivência do Evangelho por meio de atitudes concretas. Inspirado na oração de São Francisco de Assis — cuja memória dos 800 anos de sua morte é lembrada neste ano —, o tema convida os devotos a promoverem a paz em meio às dificuldades do cotidiano.
Em sintonia com a devoção a Nossa Senhora da Penha, a proposta é que os fiéis levem essa espiritualidade para além das celebrações, transformando relações familiares, comunitárias e sociais por meio de gestos de amor, perdão e fraternidade.
Nesta segunda-feira (6), segundo dia do oitavário, a programação começa pela manhã com a Penha Peregrina, às 9h, no Santuário Bom Pastor, em Cariacica, junto a pessoas em situação de rua. No Convento da Penha, haverá missas às 7h, 9h e 11h.
À tarde, a agenda inclui acolhida com os frades e a oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora, às 14h, seguida de momento devocional, às 15h. A programação se encerra com a missa do segundo dia do oitavário, às 16h, no Campinho, com participação da área pastoral Serrana e transmissão ao vivo pela TV, rádio e internet.

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