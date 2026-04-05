Fiéis levam chaves ao Convento e abrem ciclo de bênçãos da Festa da Penha 2026

Bênção das chaves na Festa da Penha 2026 Crédito: Divulgação/Festa da Penha

A tradição de abençoar aquilo que faz parte do cotidiano marcou o início do ciclo de bênçãos da Festa da Penha 2026 , no Convento da Penha, em Vila Velha . No Domingo de Páscoa (5), fiéis se reuniram no Campinho para a bênção das chaves, em um gesto que simboliza o cuidado com o lar, a família e tudo o que se guarda dentro de casa.

A prática, ligada à tradição franciscana, reconhece a presença de Deus nas coisas concretas da vida, como a casa, o trabalho e o alimento, e pede proteção para o dia a dia. Durante a celebração, os participantes levantaram as chaves, em um momento coletivo de fé.

“Se você consegue colocar suas chaves para o alto e balançá-las, é porque Deus lhe concedeu essa graça. Abençoemos essas chaves para que nossas residências sejam abençoadas, assim como o quarto, a cozinha, o automóvel e todos aqueles em casa que estejam precisando de oração”, declarou o guardião do Convento, Frei Gabriel Dellandrea.

A programação segue nesta segunda-feira (6), segundo dia do oitavário, quando os fiéis são convidados a levar um quilo de alimento não perecível para ser abençoado. O gesto une fé e solidariedade, já que os itens também podem ser destinados a ações sociais.

Bênção das chaves na Festa da Penha 2026

Com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, a edição de 2026 propõe um chamado à vivência do Evangelho por meio de atitudes concretas. Inspirado na oração de São Francisco de Assis — cuja memória dos 800 anos de sua morte é lembrada neste ano —, o tema convida os devotos a promoverem a paz em meio às dificuldades do cotidiano.

Em sintonia com a devoção a Nossa Senhora da Penha, a proposta é que os fiéis levem essa espiritualidade para além das celebrações, transformando relações familiares, comunitárias e sociais por meio de gestos de amor, perdão e fraternidade.

Nesta segunda-feira (6), segundo dia do oitavário, a programação começa pela manhã com a Penha Peregrina, às 9h, no Santuário Bom Pastor, em Cariacica, junto a pessoas em situação de rua. No Convento da Penha, haverá missas às 7h, 9h e 11h.