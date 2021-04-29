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Bombeiros acionados

Família vive medo após cobra aparecer em quarto de bebê, em Cariacica

No sábado (24), uma cobra de uma espécie não identificada apareceu no quarto da bebê da família, mas sumiu em seguida; a cobra foi vista novamente, mas não foi capturada

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 19:28

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

29 abr 2021 às 19:28
Cobra aparece em casa no bairro Campina Grande, em Cariacica
Cobra aparece dentro de casa no bairro Campina Grande, em Cariacica.  Crédito: TV Gazeta
Uma família que mora no bairro Campina Grande, no município de Cariacica, está vivendo dias de preocupação e medo em sua própria casa. A situação começou quando, por volta de 1h da madrugada de sábado (24), uma cobra — de espécie ainda não identificada — apareceu no quarto da bebê da família.
De acordo com informações divulgadas pela dona de casa Elem Rosania Helker, 54 anos, em entrevista ao telejornal Bom Dia ES, da TV Gazeta, no momento em que o animal apareceu na residência o susto foi grande. “Ao olharmos, em um primeiro momento, acreditamos que fosse de brinquedo, mas vimos que não e ficamos bem preocupados. Logo em seguida a Polícia Militar foi acionada para ajudar na situação”, explica.
Equipes da Polícia Militar comunicaram a Polícia Ambiental e se deslocaram até a casa da família. Ao chegarem ao local por volta das 3h da madrugada, o animal não estava mais no mesmo lugar. “A Polícia Ambiental não a encontrou, e disse que não poderia procurar mais, pois precisava atender outras ocorrências, além disso falaram para ligar apenas quando encontrassem o bicho”, acrescenta.
Nessa quarta-feira (28), uma neta de Elem, Maria Eduarda de Helker, de 11 anos, viu a cobra passar de um cômodo da casa para o outro. Nesta quinta-feira (29), a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros estiveram na residência da Elem, reviraram tudo, mas também não encontraram o animal. "A gente não sabe onde está a cobra, mas achamos que ela está aqui em casa. Eu tenho duas netas que crianças pequenas em casa, além da minha filha, todos corremos o risco", destaca a dona de casa. 
Acionada pela reportagem, a Prefeitura Municipal de Cariacica confirmou que o Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o animal não foi encontrado. A família também foi orientada a como proceder. Veja nota na íntegra: 
A Prefeitura Municipal de Cariacica informa que a equipe do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local e depois de procurar por toda a residência e entorno, nada foi encontrado. Há um pequeno buraco na casa onde a cobra pode estar, todavia, não se pode efetuar escavação porque compromete a frágil estrutura da residência. A família foi orientada a ligar para o Corpo de Bombeiros caso a cobra volte.

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