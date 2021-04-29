Família vive medo após cobra aparecer em quarto de bebê, em Cariacica

Cobra aparece dentro de casa no bairro Campina Grande, em Cariacica. Crédito: TV Gazeta

Uma família que mora no bairro Campina Grande, no município de Cariacica, está vivendo dias de preocupação e medo em sua própria casa. A situação começou quando, por volta de 1h da madrugada de sábado (24), uma cobra — de espécie ainda não identificada — apareceu no quarto da bebê da família.

De acordo com informações divulgadas pela dona de casa Elem Rosania Helker, 54 anos, em entrevista ao telejornal Bom Dia ES, da TV Gazeta, no momento em que o animal apareceu na residência o susto foi grande. “Ao olharmos, em um primeiro momento, acreditamos que fosse de brinquedo, mas vimos que não e ficamos bem preocupados. Logo em seguida a Polícia Militar foi acionada para ajudar na situação”, explica.

Equipes da Polícia Militar comunicaram a Polícia Ambiental e se deslocaram até a casa da família. Ao chegarem ao local por volta das 3h da madrugada, o animal não estava mais no mesmo lugar. “A Polícia Ambiental não a encontrou, e disse que não poderia procurar mais, pois precisava atender outras ocorrências, além disso falaram para ligar apenas quando encontrassem o bicho”, acrescenta.

Nessa quarta-feira (28), uma neta de Elem, Maria Eduarda de Helker, de 11 anos, viu a cobra passar de um cômodo da casa para o outro. Nesta quinta-feira (29), a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros estiveram na residência da Elem, reviraram tudo, mas também não encontraram o animal. "A gente não sabe onde está a cobra, mas achamos que ela está aqui em casa. Eu tenho duas netas que crianças pequenas em casa, além da minha filha, todos corremos o risco", destaca a dona de casa.

Acionada pela reportagem, a Prefeitura Municipal de Cariacica confirmou que o Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o animal não foi encontrado. A família também foi orientada a como proceder. Veja nota na íntegra: