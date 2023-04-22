Família segue em busca de pescador desaparecido há 5 dias em Guarapari

Antônio Severnini, de 69 anos, é morador do bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma família de Guarapari, no Espírito Santo, vive a angústia de uma procura de cinco dias por um pescador que desapareceu no mar. Antônio Carlos Severnini, de 69 anos, sumiu após sair para pescar na madrugada da última terça-feira (18), na Marina das Gaivotas. No dia seguinte, o barco dele foi encontrado sem ocupantes, nas imediações da Praia do Morro, na mesma cidade.

A irmã dele, Silvania Severnini, disse à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que ele estava pescando com amigos, que retornaram ainda na terça-feira, mas Antônio preferiu continuar no mar.

A família mantém a esperança de encontrar o pescador.

"Fico com celular o tempo todo. Fica a expectativa e esperança de uma notícia boa e aquele medo da notícia ruim", disse Silvania.

Antônio é morador de Guarapari e tem dois filhos e netos e uma experiência de mais de 40 anos de pescaria, segundo a família. Depois de aposentado, a pescaria se tornou um hobby e o barco foi a realização de um sonho.

“Trabalhei três anos com ele. É um cara com experiência. Ele sempre falava que um dia iria conseguir ter um barquinho dele. Estive conversando com amigos dele, a correnteza estava forte, então, certamente caiu e não alcançou o barco. Caiu e a correnteza levou”, disse o irmão, Amarilio Severnini.

A Capitania dos Portos do Espírito Santo, vinculada à Marinha do Brasil, afirmou que tomou conhecimento do fato por meio de familiares, na tarde de 19 de abril, mas que o pescador ainda não foi localizado. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES) segue ajudando nas buscas. A família pede ajuda a pescadores da região.