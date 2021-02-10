Família questiona transferência de paciente na UTI para o interior do ES

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

A notícia de que o paciente João Galdino da Silva, 58 anos, que esteve internado desde o dia 13 de janeiro pela Covid-19 no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra , seria transferido para um hospital no interior do Estado pegou a família de surpresa, nesta quarta-feira (10). Segundo a irmã dele, a professora Eliana Matias da Silva, João tem necessidades especiais. Os dois perderam a mãe há cerca de 20 dias, também vítima do novo coronavírus. Eliana ficou apreensiva com o aviso de que o irmão precisará ser encaminhado para outro centro hospitalar em Venda Nova do Imigrante , município da região Serrana do Estado.

De acordo com Eliana, a família não foi procurada nem informada com antecedência. Ela conta que o irmão sofre de epilepsia, sendo ele deficiente mental, e que está desesperada para achar uma solução, já que reside no município da Serra e o restante da família vive em Ecoporanga, no Norte do Estado — os dois locais bem distantes de Venda Nova do Imigrante. Procurada pela reportagem, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) explicou que o caso do paciente não mais se trata da Covid-19, mas demanda agora cuidados paliativos. Por isso, o paciente será transferido para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, unidade que dispõe de toda assistência especializada para o paciente.

"Venda Nova é longe para nós. Estou aguardando para falar com a assistente social e ainda não consegui. Já conversei com a psicóloga do hospital para ver o que podem fazer por mim. A minha mãe cuidava dele e faleceu pela Covid, aos 78 anos, no dia 17 de janeiro, depois de 30 dias de internação", contou Eliana.

A professora conta ainda que o irmão esteve todo esse período internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. "Se tem vaga para trazer gente de outros Estados, por que têm que transferir o meu irmão? Temo que ele não resista, já perdi a minha mãe. Na UTI ele está seguro e estável, uma transferência pode ser arriscada", afirmou.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o Hospital Jayme Santos Neves é unidade de referência para casos graves e potencialmente graves do novo coronavírus , tendo recebido o paciente João Galdino da Silva no dia 13 de janeiro para tratamento da doença, e ele recebeu toda assistência necessária para o tratamento, mas neste momento necessita de cuidados para o seu perfil clínico atual.

Para a reportagem, a Sesa explicou que o paciente entrou contaminado pela Covid, mas que já finalizou o tratamento da doença, precisando agora de tratamento paliativo, sendo ele um paciente acamado, que não precisa mais de um centro de referência para o coronavírus. Segundo a Sesa, para o tratamento que ele precisa, o hospital em Venda Nova do Imigrante é o mais indicado.

VEJA A NOTA DA SESA

"A direção do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves informa que a unidade é referência para casos graves e potencialmente graves do novo coronavírus (Covid-19), tendo recebido o paciente João Galdino da Silva, 59 anos, no dia 13 de janeiro para tratamento da doença, e recebeu toda assistência necessária para seu tratamento e, neste momento, necessita de cuidados para o seu perfil clínico atual.

A direção esclarece que durante sua internação, tanto paciente quanto familiares foram acolhidos e receberam suporte das equipes médica e multidisciplinar. O Serviço Social e a Psicologia vem acompanhando os familiares e garantindo uma escuta qualificada e humanizada, prestando todos os esclarecimentos à família e acolhido da melhor forma possível.