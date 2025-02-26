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Fogo e prejuízo

Família perde tudo após incêndio destruir casa em Pinheiros; vídeo

Mulher e três netos – crianças entre um e seis anos. – moravam de aluguel no local; ela e um vizinho precisaram ser levados para um hospital, mas já receberam alta médica

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 11:23

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 fev 2025 às 11:23
Um incêndio atingiu a casa de uma família no bairro Pinheirinho, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (25). O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas, com o apoio de um caminhão-pipa da prefeitura. Em imagens, é possível ver o fogo alto e bastante fumaça. Não houve feridos, mas uma moradora foi levada ao hospital porque se sentiu mal, e um vizinho, por inalar fumaça.
A repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, apurou no local que moravam de aluguel no imóvel Maria Ester de Jesus e três netos dela – um bebê de um ano, uma menina de quatro anos e um menino, de seis anos. A mulher disse que perdeu tudo: móveis, roupas e comida. Ela estava residindo na casa havia cerca de um ano.
Maria Ester relatou que percebeu as chamas quando estava preparando o jantar. Ela contou que desmaiou após a pressão subir. Um vizinho ajudou a retirar as crianças da casa, mas acabou respirando o ar impuro. Os dois já receberam alta médica. Outro vizinho também colaborou tentando apagar o fogo, antes da chegada dos bombeiros e do caminhão-pipa.

Casa de família é destruída por incêndio em Pinheiros

No momento em que os militares do Corpo de Bombeiros chegaram, todos já haviam saído do imóvel. Foi possível também ver uma foto da botija de gás perto, mas segundo a corporação não foi ela que provocou o incêndio. O trabalho da corporação durou cerca de duas horas até a finalização com o rescaldo.
Conforme o relato de vizinhos para a reportagem, há a suspeita de que o incêndio tenha começado em um interruptor, onde havia uma extensão de energia ligada. O fogo teria se alastrado pela casa rapidamente. Deve ser feita uma vistoria sobre as condições da estrutura da casa. A Defesa Civil Municipal está acompanhando a situação. 
Em nota, a Prefeitura de Pinheiros informou que a "Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura está dando todo o apoio necessário à família, como alimentação, aluguel social e outras demandas". 

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