Família morta em acidente será velada em igreja de Pinheiros Crédito: Mapio.net

As vítimas foram identificadas como Gilberto Saraiva Alexandre, de 39 anos, que trabalhava como agricultor; Claudiana dos Santos Oliveira, de 33 anos, que era dona de casa; e a filha Stephany Oliveira Saraiva Alexandre, de apenas 2 anos de idade. As identidades foram confirmadas pela Prefeitura de Pinheiros.

Stephany, Gilberto e Claudiana morreram no acidente na ES 130, em Pinheiros Crédito: Arquivo Pessoal

COM VELÓRIO NA IGREJA, VACINAÇÃO MUDA DE LUGAR

Por conta do velório na quadra da Igreja Católica, a vacinação contra a Covid-19 que ocorria no local foi transferida para o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município e será realizada a partir das 13h30.

MOTORISTA DO CAMINHÃO

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus, ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, "uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante". Segundo a PC, o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros para apuração dos fatos.

O ACIDENTE

Informações colhidas pela Polícia Militar apontam que o veículo da família foi tentar fazer uma ultrapassagem, se deparou com uma carreta que vinha no sentido contrário e, ao retornar, colidiu com a traseira de um caminhão

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro e a mulher ficaram presos às ferragens e morreram no local. A criança foi levada para o Hospital Municipal de Pinheiros em estado grave, mas não resistiu e veio a óbito, segundo confirmou a assessoria da prefeitura, responsável pelo hospital.