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Mãe, pai e filha

Família morta em acidente será velada em igreja de Pinheiros

Os corpos foram liberados pelo Serviço Médico Legal de Linhares na manhã desta terça-feira (6). Motorista do caminhão envolvido na batida foi ouvido e liberado pela polícia

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 10:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 jul 2021 às 10:58
Família morta em acidente será velada em igreja de Pinheiros Crédito: Mapio.net
A família morta em um acidente na noite desta segunda-feira (5), na ES 130, em PinheirosNorte do Espírito Santo, será velada na quadra da Igreja Católica do município nesta terça (6). Os corpos das vítimas foram liberados pelo Serviço Médico Legal (SML) de Linhares por volta das 10h20.
As vítimas foram identificadas como Gilberto Saraiva Alexandre, de 39 anos, que trabalhava como agricultor; Claudiana dos Santos Oliveira, de 33 anos, que era dona de casa; e a filha Stephany Oliveira Saraiva Alexandre, de apenas 2 anos de idade. As identidades foram confirmadas pela Prefeitura de Pinheiros.
Stephany, Gilberto e Claudiana morreram no acidente na ES 130, em Pinheiros
Stephany, Gilberto e Claudiana morreram no acidente na ES 130, em Pinheiros Crédito: Arquivo Pessoal

COM VELÓRIO NA IGREJA, VACINAÇÃO MUDA DE LUGAR

Por conta do velório na quadra da Igreja Católica, a vacinação contra a Covid-19 que ocorria no local foi transferida para o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município e será realizada a partir das 13h30.

MOTORISTA DO CAMINHÃO

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus, ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, "uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante". Segundo a PC, o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros para apuração dos fatos.

O ACIDENTE

Informações colhidas pela Polícia Militar apontam que o veículo da família foi tentar fazer uma ultrapassagem, se deparou com uma carreta que vinha no sentido contrário e, ao retornar, colidiu com a traseira de um caminhão
Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro e a mulher ficaram presos às ferragens e morreram no local. A criança foi levada para o Hospital Municipal de Pinheiros em estado grave, mas não resistiu e veio a óbito, segundo confirmou a assessoria da prefeitura, responsável pelo hospital.
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberados para o velório por volta das 10h20. Ainda não há informação sobre o horário do sepultamento. 

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