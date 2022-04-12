Família Falcão: ex-boxeador faz sucesso como designer de unhas no ES

Das luvas de boxe aos itens para cuidado pessoal com as unhas, um capixaba filho de famoso resolveu trocar de profissão, mudando completamente o estilo de vida. Trata-se de Thomaz Edson Falcão, ex-boxeador filho de Touro Moreno e irmão de dois medalhistas olímpicos: Esquiva e Yamaguchi Falcão.

Em 2010, durante uma competição em São Paulo, Thomaz Edson estava em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Londres, mas sofreu o rompimento do ligamento do ombro. Depois disso, ele não pôde continuar a carreira como gostaria.

"Eu estava praticamente pré-selecionado para disputar e até mesmo ir para as Olimpíadas. Mas um ano antes, durante o Brasileiro, em São Paulo, eu fraturei o ligamento do ombro", detalha.

Thomaz Falcão era pugilista e virou designer de unhas Crédito: Ari Melo

Tendo a enteada como inspiração, do boxe Thomaz Edson foi direto para outra profissão: designer de unhas. A filha da esposa dele trabalha na área e atualmente se diz orgulhosa do trabalho do ex-pugilista.

As luvas de boxe agora servem apenas para um treino com menos compromisso. Em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, o ex-profissional da luta relata ter mais apoio e receber mais do que quando era pugilista.

"Temos que ignorar as críticas. Só recebe crítica quem faz algo. Hoje eu tenho apoio e parceria que eu não tinha no esporte. Eu recebo três vezes mais do que eu recebia no esporte. Estou procurando ser protagonista e minha família está orgulhosa" Thomaz Edson Falcão - Designer de unhas

Thomaz Falcão era pugilista e virou designer de unhas Crédito: Ari Melo