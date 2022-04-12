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Família Falcão: ex-boxeador faz sucesso como designer de unhas no ES

Ao optar pela nova profissão, Thomaz Edson se inspirou na filha da esposa dele, que trabalha na área: "Recebo três vezes mais", disse o irmão de Esquiva e Yamaguchi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2022 às 16:24

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 16:24

Das luvas de boxe aos itens para cuidado pessoal com as unhas, um capixaba filho de famoso resolveu trocar de profissão, mudando completamente o estilo de vida. Trata-se de Thomaz Edson Falcão, ex-boxeador filho de Touro Moreno e irmão de dois medalhistas olímpicos: Esquiva e Yamaguchi Falcão.
Em 2010, durante uma competição em São Paulo, Thomaz Edson estava em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Londres, mas sofreu o rompimento do ligamento do ombro. Depois disso, ele não pôde continuar a carreira como gostaria.
"Eu estava praticamente pré-selecionado para disputar e até mesmo ir para as Olimpíadas. Mas um ano antes, durante o Brasileiro, em São Paulo, eu fraturei o ligamento do ombro", detalha.
Thomaz Falcão era pugilista e virou designer de unhas
Thomaz Falcão era pugilista e virou designer de unhas Crédito: Ari Melo
Tendo a enteada como inspiração, do boxe Thomaz Edson foi direto para outra profissão: designer de unhas. A filha da esposa dele trabalha na área e atualmente se diz orgulhosa do trabalho do ex-pugilista.
As luvas de boxe agora servem apenas para um treino com menos compromisso. Em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, o ex-profissional da luta relata ter mais apoio e receber mais do que quando era pugilista.
"Temos que ignorar as críticas. Só recebe crítica quem faz algo. Hoje eu tenho apoio e parceria que eu não tinha no esporte. Eu recebo três vezes mais do que eu recebia no esporte. Estou procurando ser protagonista e minha família está orgulhosa"
Thomaz Edson Falcão - Designer de unhas
Thomaz Falcão era pugilista e virou designer de unhas
Thomaz Falcão era pugilista e virou designer de unhas Crédito: Ari Melo
Nas redes sociais, Thomaz Edson mostra como é o trabalho e ainda faz vídeos engraçados, inspirado na rotina das clientes. O perfil dele no Instagram conta com mais de 66 mil seguidores.

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