Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Capixaba entre advogados que "bombam" na internet traduzindo juridiquês
Sucesso na web

Capixaba entre advogados que "bombam" na internet traduzindo juridiquês

Entre os perfis que alcançaram destaque está o da criminalista capixaba Fayda Belo, que já acumula mais de 850 mil seguidores; profissionais também devem ficar atentos às regras

Publicado em 25 de Março de 2022 às 15:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2022 às 15:55
Afinal, o que é prevaricação? E foro privilegiado? Recebi um pix indevido, e agora? A partir de dúvidas como essas, advogados estão se popularizando nas redes sociais ao aproximar a população do mundo do Direito, com uma linguagem que foge do "juridiquês", cheio de termos técnicos.
A criminalista capixaba Fayda Belo, de 40 anos, explica o que é ou não crime no TikTok, onde tem mais de 850 mil seguidores. "Percebi que todo mundo tinha sede de ouvir sobre o Direito, mas, com os termos rebuscados, ninguém entendia nada." A ideia de explicar conceitos de direito criminal na internet veio com o distanciamento imposto pela pandemia.
@faydabelo #agoravocêsabe #aprendanotiktok #agoraeminhavez #naminhapelepreta #faydabelo #machismo ♬ Envolver - Anitta
Os seguidores dela, apelidados de "crime lovers", a chamam de Annalise Keating brasileira, em referência à protagonista da série "How to Get Away With Murder", interpretada pela atriz Viola Davis.
"Por que não usar meu conhecimento técnico de uma forma inclusiva e simples, que uma pessoa iletrada entende e que alguém com diploma também entenda?"
Fayda Belo - Advogada
Para Sólon Cunha, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a tentativa de aproximar o público dos temas jurídicos já era uma tendência, mas foi acelerada com a tecnologia. "Nós (advogados) viemos de uma cultura muito rígida e estamos passando por novas gerações, que estão mudando isso", afirma.
Sólon compara o uso das mídias on-line para explicar conceitos jurídicos ao trabalho feito por médicos como Drauzio Varella, que explicam um tema técnico. Mas ressalva que "o número de seguidores não qualifica tecnicamente alguém, o objetivo é divulgar conteúdo, e é isso que vai atrair as pessoas".
Patrícia Ikuno, de 36 anos, é advogada trabalhista e encontra nas redes ambiente propício para superar o estereótipo de que "o advogado é arrogante, inacessível e distante da sociedade". Com mais de 1,6 milhão de seguidores no TikTok, ela tira dúvidas sobre retorno ao trabalho presencial, direitos das mulheres e demissões por justa causa.
@vemfazerdireito

Repost ❤️

♬ som original - Patrícia | ADVOGADA
Para Patrícia, a digitalização também pode ser uma ferramenta importante para quem é recém-formado. "Um advogado em início de carreira provavelmente não tem clientes nem escritório, mas tem um celular e, com ele, a possibilidade de produzir conteúdo."
Quem também dedica a maior parte do tempo às redes é a advogada baiana Kessya Jackeline, de 29 anos. Especialista em direito do consumidor, a conta dela no Tiktok é acompanhada por mais de 730 mil pessoas. Nos vídeos, ela reproduz situações cotidianas e cria personagens para tratar cada tema.
@afadinhadoconsumidor

✨??‍♀️

♬ som original - Kessya Jackelynne
Com jeito descontraído, ela diz receber elogios de outros advogados e ter alcançado o público ao deixar de lado os jargões. "Quando coloco algum termo mais difícil, eles (os seguidores) reclamam."
A popularidade também ajuda a atrair clientes, diz a criminalista Fayda. "Hoje eu advogo no Brasil inteiro, e o alcance ajuda com isso. Tenho uma equipe, mas, nas audiências, as pessoas pedem a doutora Fayda."

Veja Também

Advogada capixaba ajuda adolescente do RJ após ataques racistas na internet

INTERNET E MUDANÇAS NA OAB

A Pesquisa Datafolha de 2021 aponta que 59% dos advogados brasileiros são a favor do uso das plataformas digitais para conseguir novos clientes. Outros 44% querem aumentar a flexibilização das regras de publicidade na carreira.
Greice Fonseca Stocker, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), afirma que a internet é uma grande vitrine, "mas ela, por si só, não é garantia de bons resultados".
O aumento do uso de ferramentas digitais, acelerado com a pandemia, levou a OAB a rever regras para advogados nas redes sociais.
Um provimento de julho de 2021 flexibilizou o marketing jurídico e liberou o uso de postagens impulsionadas, que antes eram proibidas por algumas seccionais. "O objetivo é incentivar a publicidade com cunho educacional", diz Stocker, que fez parte da comissão de revisão.
Alguns comportamentos seguem vetados, incluindo propaganda ostensiva dos serviços de advocacia, como em anúncios em rádio e TV e a oferta de consultoria on-line.
Para a conselheira, a possibilidade de transmitir informação jurídica é uma das funções sociais da profissão. A opinião é compartilhada pelo criminalista Augusto de Arruda Botelho, de 44 anos, que tem mais de 440 mil seguidores no Twitter.
Seu interesse pelas redes veio com a popularização de julgamentos de grande repercussão. A intenção é melhorar o debate e mostrar que o "direito não é uma ciência exata, mas as análises precisam de conhecimento técnico".
Ele, que assume posição mais progressista, diz tentar separar seu posicionamento ideológico das análises. "É importante que a Justiça se discuta com menos polarização e com mais análise crítica."
Para quem descumpre as diretrizes da ordem, há previsão de punições como advertências e censuras.

CUIDADOS BEM-VINDOS

Cunha, da FGV, ressalta a importância de ver a internet como um espaço público, por isso o profissional precisa ter cuidado e separar bem o posicionamento pessoal e o profissional. Para quem está vinculado a um escritório o cuidado deve ser maior para não "atribuir à empresa uma posição que ela não tem".
Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, a procuradora Thaméa Danelon, de 47 anos, também usa as redes sociais para comentar notícias do Judiciário e temas como corrupção. "Nas minhas publicações explico o que está vigorando conforme a lei, mas também dou a minha opinião" diz ela, que se assume conservadora.
A procuradora ainda comenta casos em que atuou, o que não é permitido para os advogados. Eles não podem falar sobre a própria conduta ou os próprios resultados em julgamento. "O advogado não pode prometer resultados para determinado tipo de ação", explica Stocker, da OAB.

Veja Também

Advogado se emociona com absolvição de jovem negro em vídeo e viraliza nas redes

MPES cumpre mandados contra advogados em operação que mira tráfico de drogas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito OAB Redes Sociais Advogado TikTok
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados