Família em Castelo se prepara para viajar o mundo em motorhome

Família pretende começar viagem neste fim de ano Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Uma família que mora em Castelo , no Sul do Espírito Santo, se prepara para pegar a estrada e viajar. A bordo de uma van, que já foi ambulância e foi transformada em motorhome, o casal e o filho de 16 anos pretendem chegar até a Europa . Por conta da pandemia do novo coronavírus , a viagem não tem um cronograma definido, eles estudam ficar um tempo maior no Brasil ainda neste ano e seguir por outros países à medida que as fronteiras forem liberadas.

O mecânico Raimundo Fontoura e a esposa Rosany Fontoura já tinham o costume de se aventurar pelas estradas do país. A intenção desta vez é estender a viagem e levar o filho, Lucas Fontoura. A princípio, viajávamos de moto até o Pará  e de moto só dá para ir dois. Comecei a ver vídeos na internet sobre motorhome e fazer planos para viajar nós três, conta Rosany.

A van se transformou em uma casa. Tem quarto, sala, cozinha, cama de casal, beliche, banheiro. Além disso, é sustentável. Tem placas fotovoltaicas, que transformam a energia solar em elétrica, para utilização dos eletrodomésticos do carro. Segundo Rosany Fontoura, eles viajarão seguindo todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de saúde, como o uso de máscara, higienização das mãos e objetos.

A gente gastou mais ou menos R$ 120 mil para deixar a van pronta. Fizemos algumas coisas que a maioria dos carros não tem. Então, por ser artesanal, ela ficou bem legal. Pelo menos é o que a maioria das pessoas acham, revela Raimundo Fontoura.

O trajeto é longo. De Castelo, a família segue para a Região Sul do Brasil. Raimundo conta que não há um destino final específico definido. Eles pretendem viver um pouco nos locais que passarem e concluir o sonho em até 15 anos.

Raimundo Fontoura, a esposa Rosany e o filho Lucas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Não temos por enquanto um destino final específico. Temos uma prévia de saída: desceremos o sul, passando pelo Uruguai, indo pela Argentina, depois entrando no Chile. Depois, subiremos pelo litoral do Pacífico, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Panamá, Porto Rico, Honduras, até Canadá, México e Estados Unidos. Vamos até o Alasca, depois nossa pretensão é voltar e ir até o Porto de Miami, colocar a van num contêiner e ir para Rotterdam, cidade da Holanda, na Europa, conta Raimundo.

Lucas, que ainda não terminou o ensino médio, vai estudar de maneira remota, online, durante a viagem. A ideia de desbravar o mundo na van para ele será uma experiência única. Gostei demais da ideia, viajar assim pelo mundo. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, então me sinto privilegiado, conta o jovem.

Para custear a viagem, o casal vive de alguns investimentos, de renda passiva e do trabalho com uma loja pela internet.