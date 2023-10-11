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Risco a pedestres

Falta de proteção em ponte na Serra preocupa moradores

Vídeo mostra partes da grade na travessia de pedestres com ferrugens e alguns pontos faltando pedaços da estrutura metálica
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

11 out 2023 às 17:41

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 17:41

Os problemas na estrutura de proteção da ponte localizada na praça Encontro das Águas — que liga os bairros Parque Jacaraípe e Castelândia — têm preocupado moradores da Serra que circulam pela região diariamente. Em vídeo gravado por leitor de A Gazeta, imagens mostram as grades com ferrugens e alguns pontos com aberturas com cerca de 1,5m de largura, colocando em risco quem faz a travessia a pé.
O morador do bairro Parque Jacaraípe e consultor de vendas Antonio Carlos Aprigio contou à reportagem que há menos de um ano e meio foi realizada uma manutenção na ponte. No entanto, pouco tempo depois os problemas retornaram. Veja vídeo:
“Estamos chegando no verão, época de alta temporada, com aumento significativo no número de turistas. É imprescindível que haja uma nova manutenção o mais rápido possível. Nesta semana, uma criança cortou a mão enquanto passava pela passarela. Diariamente muitas crianças atravessam a estrutura correndo, há um risco muito grande de queda. O ideal seria interditar imediatamente a ponte”, avaliou.
Diante das queixas, a reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura da Serra. Por meio da Secretaria de Obras, a gestão municipal  garantiu nesta quarta-feira (11) que um projeto de revitalização para a ponte está sendo elaborado. Quanto a possíveis medidas paliativas para corrigir a proteção no trecho, informou que uma equipe da Defesa Civil vai ao local para realizar vistoria.

Falta de proteção em ponte na Serra preocupa moradores

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