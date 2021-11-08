Faixa que sugere autoexame contra câncer de próstata vira piada na Serra Crédito: Reprodução | Twitter

Uma faixa utilizada pela Câmara Municipal da Serra , em referência à campanha "Novembro Azul", repercutiu e acabou virando piada na internet. O motivo foi a indicação de "autoexame" como forma de prevenção ao câncer de próstata. Nas redes sociais, internautas questionaram se a propaganda era uma montagem ou oficial.

Para desmistificar a possibilidade de um autoexame em homens para prevenir o surgimento do câncer de próstata, o médico Cláudio Borges, coordenador do setor de Urologia do Hospital das Clínicas (Hucam), esclareceu que o método não encontra respaldo científico.

"Até o momento, não há nenhuma recomendação de qualquer sociedade médica, a não ser no que diz respeito aos homens a partir de 50 anos de idade, que devem procurar urologistas. No caso de histórico familiar da doença ou para pessoas de raça negra, a recomendação é antecipada para os 45 anos. Isso porque o homem leigo não tem treinamento para identificar nódulos na região, não é algo simples" Cláudio Borges - Médico urologista

Questionada sobre o assunto, a Câmara Municipal da Serra informou, em nota, que houve um equívoco na informação por uma falha na gráfica, e explicou que a devida correção foi feita na última sexta-feira (5). Além disso, o órgão reforçou a importância da campanha "Novembro Azul", que alerta sobre os cuidados necessários à saúde do homem.

Serra fez nova faixa em alusão à campanha Novembro Azul Crédito: Câmara Municipal da Serra

Your browser does not support the audio element. Faixa sugere autoexame contra câncer de próstata e vira piada na Serra

AUTOEXAME DOS TESTÍCULOS

Apesar de não haver disposições médicas sobre autoexame da próstata, é possível que um homem faça sozinho uma avaliação prévia quanto ao câncer de testículo. "Apesar de não haver protocolo definido, o autoexame dos testículos deve ser estimulado, pois, constitui um hábito importante para detecção precoce do câncer de testículo, o qual é bastante raro", afirmou o urologista Cláudio Borges.

Mesmo recomendável, não há um protocolo definido. "Deve ser feito em posição confortável, deitado ou em pé, com a palpação de ambos os testículos. O sinal de alerta é a presença de um nódulo (caroço). Caso isso ocorra, um urologista deve ser procurado imediatamente", disse o médico.

De acordo com Borges, o câncer de testículo costuma afetar homens jovens, entre 15 e 35 anos. "É importante que o homem conheça sua própria anatomia. Esse tipo de autoexame não é feito de maneira sistemática por se tratar de um tipo de câncer menos frequente, então não faz parte da abordagem da saúde pública", acrescentou.

CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL"

O câncer de próstata é o segundo tumor maligno mais frequente em homens, segundo o coordenador da Hucam. No "Novembro Azul", deve ser lembrada a importância do homem em cuidar da saúde e as estratégias de detecção precoce do câncer de próstata.