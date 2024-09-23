Ex-vereador e mais 3 vão a júri popular por morte de ativista em Linhares

Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta

O ex-vereador Waldeir Freitas foi o autor intelectual e mandante do crime, tendo como motivação “eliminar uma pessoa que o incomodava na ‘vida política’ do município, já que Jonas Soprani, como ativista, exercia vigilância”. Waldeir ainda auxiliou em parte da execução, indicando onde a vítima estaria, em um bar do bairro Novo Horizonte.

foi o autor intelectual e mandante do crime, tendo como motivação “eliminar uma pessoa que o incomodava na ‘vida política’ do município, já que Jonas Soprani, como ativista, exercia vigilância”. Waldeir ainda auxiliou em parte da execução, indicando onde a vítima estaria, em um bar do bairro Novo Horizonte. As apurações apontaram que Cosme Damasceno – amigo de Waldeir – atuou como primeiro intermediário, na medida em que conhecia as pessoas certas para a empreitada, envolvidas com a prática de diversos crimes. Consta ainda que participou ativamente na execução, como condutor do carro usado no crime, levando os assassinos e depois dando fuga aos mesmos.

– amigo de Waldeir – atuou como primeiro intermediário, na medida em que conhecia as pessoas certas para a empreitada, envolvidas com a prática de diversos crimes. Consta ainda que participou ativamente na execução, como condutor do carro usado no crime, levando os assassinos e depois dando fuga aos mesmos. Genebaldo da Fonseca , também conhecido como Juninho Fonseca, é tido como um segundo intermediário, que designou os executores que faziam parte do seu grupo criminoso e que eram especialistas no crime de homicídio. Posteriormente os ajudou a esconder as roupas utilizadas no crime, visando, por certo, o sucesso da empreitada, conforme as investigações.

, também conhecido como Juninho Fonseca, é tido como um segundo intermediário, que designou os executores que faziam parte do seu grupo criminoso e que eram especialistas no crime de homicídio. Posteriormente os ajudou a esconder as roupas utilizadas no crime, visando, por certo, o sucesso da empreitada, conforme as investigações. Ainda conforme a denúncia, José Natalino dos Santos é apontado como um dos executores. O outro, Jhulian Harlei Alves de Souza, faleceu em um combate com a Polícia Militar.

Eles vão responder pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Todos tiveram as prisões preventivas mantidas pela decisão.

Sobre o crime

Jonas Soprani foi morto a tiros no dia 23 de junho de 2021, em um bar, no bairro Novo Horizonte, no município de Linhares. Na ocasião, um homem que estava no estabelecimento também acabou sendo baleado no pé.