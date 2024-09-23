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Caso Jonas Soprani

Ex-vereador e mais 3 vão a júri popular por morte de ativista em Linhares

Político, dois intermediários e um executor – acusados do caso – estão presos; julgamento será no município, mas ainda não tem data para acontecer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2024 às 13:23

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 13:23

Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021
Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta
Os acusados da morte do ativista político Jonas Soprani, crime ocorrido em junho de 2021, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, vão a júri popular após decisão do juiz Tiago Camata, divulgada na última sexta-feira (20). O julgamento dos quatro réus pelo crime será no município, mas ainda não tem data definida para acontecer. Estão presos de forma preventiva pelo caso o ex-vereador Waldeir de Freitas, além de Cosme Damasceno, Genebaldo da Fonseca e José Natalino dos Santos.
A decisão foi tomada com base na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e as investigações da Polícia Civil, que apontam como o crime teria sido planejado e executado. Veja abaixo:
  • O ex-vereador Waldeir Freitas foi o autor intelectual e mandante do crime, tendo como motivação “eliminar uma pessoa que o incomodava na ‘vida política’ do município, já que Jonas Soprani, como ativista, exercia vigilância”. Waldeir ainda auxiliou em parte da execução, indicando onde a vítima estaria, em um bar do bairro Novo Horizonte.
  • As apurações apontaram que Cosme Damasceno – amigo de Waldeir – atuou como primeiro intermediário, na medida em que conhecia as pessoas certas para a empreitada, envolvidas com a prática de diversos crimes. Consta ainda que participou ativamente na execução, como condutor do carro usado no crime, levando os assassinos e depois dando fuga aos mesmos.
  • Genebaldo da Fonseca, também conhecido como Juninho Fonseca, é tido como um segundo intermediário, que designou os executores que faziam parte do seu grupo criminoso e que eram especialistas no crime de homicídio. Posteriormente os ajudou a esconder as roupas utilizadas no crime, visando, por certo, o sucesso da empreitada, conforme as investigações.
  • Ainda conforme a denúncia, José Natalino dos Santos é apontado como um dos executores. O outro, Jhulian Harlei Alves de Souza, faleceu em um combate com a Polícia Militar.
Eles vão responder pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Todos tiveram as prisões preventivas mantidas pela decisão.

Sobre o crime

Jonas Soprani foi morto a tiros no dia 23 de junho de 2021, em um bar, no bairro Novo Horizonte, no município de Linhares. Na ocasião, um homem que estava no estabelecimento também acabou sendo baleado no pé.
As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e apontaram os suspeitos envolvidos no crime, que, segundo as informações, teve como mandante o vereador Waldeir de Freitas.

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