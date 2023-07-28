Nésio Fernandes atualmente é secretário do Ministério da Saúde Crédito: Roberto Pratti

A assessoria do secretário informou, em nota, que o procedimento de retirada da vesícula foi bem-sucedido e que ele "continua em observação e repouso para plena recuperação", destacou.

Durante à tarde, por volta das 14h30, Nésio foi até às redes sociais para dar mais detalhes sobre o pós-operatório: "Me perguntaram se queria a vesícula, disse que queria ver bem longe! Passou. Agora são os dias de recuperação. Um alívio escrever sabendo que em seguida não virá outra crise de dor", escreveu.

Me perguntaram se queria a vesícula, disse que queria ver bem longe! ?



Passou. Agora são os dias de recuperação. Uma alívio escrever sabendo que em seguida não virá outra crise de dor.



Me acompanha um egípcio cristão internado há 1 mês. Tantas histórias. Pátria é humanidade. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) July 28, 2023

Entenda

Atualmente titular da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde , Nésio Fernandes foi diagnosticado com colecistite e precisou ser internado em Roma, na Itália.

Your browser does not support the audio element. Ex-secretário de Saúde do ES passa por cirurgia e se recupera em Roma

No Twitter, em uma publicação feita na última quarta-feira (26), Nésio afirmou que já estava fazendo um tratamento. "Após as primeiras horas caóticas, fui acolhido, diagnosticado e estou em tratamento de acordo ao protocolo local de um hospital público em Roma. Grato por existirem experiências de sistemas universais de saúde. Agora há pouco consegui sorrir", escreveu.

Diagnosticado com colecistite. Após as primeiras horas caóticas, fui acolhido, diagnosticado e estou em tratamento de acordo ao protocolo local de um hospital público em Roma.



Grato por existirem experiências de sistemas universais de saúde.



Agora há pouco consegui sorrir. pic.twitter.com/bmduKEFzef — Nésio Fernandes (@dr_nesio) July 26, 2023

A colecistite costuma ser causada por pedras que obstruem o tubo que vai da vesícula biliar para o intestino delgado. Entre os principais sintomas da doença estão inchaço, vômitos e dor intensa na parte superior direita da barriga.