Diagnosticado com colecistite – inflamação da vesícula biliar –, o ex-secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira (28), em um hospital em Roma, na Itália. Ele está internado desde o último dia 26, após ir participar de um evento no país italiano.
A assessoria do secretário informou, em nota, que o procedimento de retirada da vesícula foi bem-sucedido e que ele "continua em observação e repouso para plena recuperação", destacou.
Durante à tarde, por volta das 14h30, Nésio foi até às redes sociais para dar mais detalhes sobre o pós-operatório: "Me perguntaram se queria a vesícula, disse que queria ver bem longe! Passou. Agora são os dias de recuperação. Um alívio escrever sabendo que em seguida não virá outra crise de dor", escreveu.
Entenda
Atualmente titular da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes foi diagnosticado com colecistite e precisou ser internado em Roma, na Itália.
Ex-secretário de Saúde do ES passa por cirurgia e se recupera em Roma
No Twitter, em uma publicação feita na última quarta-feira (26), Nésio afirmou que já estava fazendo um tratamento. "Após as primeiras horas caóticas, fui acolhido, diagnosticado e estou em tratamento de acordo ao protocolo local de um hospital público em Roma. Grato por existirem experiências de sistemas universais de saúde. Agora há pouco consegui sorrir", escreveu.
A colecistite costuma ser causada por pedras que obstruem o tubo que vai da vesícula biliar para o intestino delgado. Entre os principais sintomas da doença estão inchaço, vômitos e dor intensa na parte superior direita da barriga.
O atual secretário de Atenção Primária está na Itália para participar da Cúpula Mundial de Sistemas Alimentares, na sede da Food and Agriculture Organization (FAO). O evento visa buscar formas de combater a fome e reduzir o impacto ambiental.