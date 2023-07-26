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Ex-secretário de Saúde do ES é internado com colecistite na Itália

Nésio Fernandes atualmente é secretário do Ministério da Saúde e está em Roma para um evento internacional; em publicação no Twitter, ele afirmou que faz tratamento para a doença

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 18:03

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

26 jul 2023 às 18:03
Nésio Fernandes
Nésio Fernandes atualmente é secretário do Ministério da Saúde Crédito: Roberto Pratti
O ex-secretário de Saúde do Espírito Santo Nésio Fernandes, atualmente titular da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde, foi diagnosticado com colecistite – inflamação da vesícula biliar – e precisou ser internado em Roma, na Itália. 
No Twitter, em uma publicação feita nesta quarta-feira (26), Nésio afirmou que já está fazendo tratamento no país italiano. "Após as primeiras horas caóticas, fui acolhido, diagnosticado e estou em tratamento de acordo ao protocolo local de um hospital público em Roma. Grato por existirem experiências de sistemas universais de saúde. Agora há pouco consegui sorrir", escreveu.
A colecistite costuma ser causada por pedras que obstruem o tubo que vai da vesícula biliar para o intestino delgado. Entre os principais sintomas da doença estão inchaço, vômitos e dor intensa na parte superior direita da barriga.
Ex-secretário de Saúde do ES é internado com colecistite na Itália
O atual secretário de Atenção Primária está na Itália para participar da Cúpula Mundial de Sistemas Alimentares, na sede da Food and Agriculture Organization (FAO). O evento visa buscar formas de combater a fome e reduzir o impacto ambiental.

Quem é 

Nésio Fernandes é médico sanitarista, especialista em Medicina Preventiva e Social e em Administração em Saúde, titulado e certificado pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde.
Ele foi secretário de Saúde de Palmas de 2016 até 2018, antes de ser nomeado, em 2019, secretário de Saúde do Espírito Santo. No atual governo Lula, Nésio assumiu um posto de alta relevância na pasta nacional da Saúde. 
Secretário Nésio Fernandes, à frente da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa)
Nésio Fernandes, à frente da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) Crédito: Divulgação | Sesa
Nésio atuou como secretário de saúde de 2019 a 2022, durante o governo de Casagrande e foi um dos principais responsáveis pelas medidas de enfrentamento à pandemia adotadas no estado.
Em março de 2022, Nésio foi eleito presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

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