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Transmissão por carrapato

Estudante é primeiro caso de febre maculosa registrado em Aracruz

Adolescente de 16 anos, morador do município no Norte do Espírito Santo, apresentou febre e manchas na pele e está em recuperação domiciliar
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 out 2022 às 12:55

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 12:55

Carrapato
Febre maculosa é a doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia transmitida pelo carrapato-estrela Crédito: Pixabay
O município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, confirmou nesta quarta-feira (13) o primeiro caso de febre maculosa no município. Segundo a prefeitura, trata-se de um estudante de 16 anos que apresentou febre e manchas na pele e está em recuperação domiciliar.
Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) de quinta-feira (13), neste ano, até o momento, foram registrados dez casos e seis mortes por febre maculosa no Espírito Santo.
Em Aracruz, neste ano, outros cinco casos de febre maculosa já foram notificados, no entanto, este do adolescente é o primeiro confirmado. Os outros estão sendo monitorados em domicílio.
A suspeita é que o estudante tenha se infectado perto de onde mora, na zona rural do bairro Vila do Riacho.

FEBRE MACULOSA

A febre maculosa é a doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia transmitida pelo carrapato-estrela e que pode gerar uma série de sintomas como febre, manchas avermelhadas pelo corpo, dores de cabeça e pelo corpo. Os casos podem evoluir para morte.

ORIENTAÇÕES

A orientação é que as pessoas e animais domésticos evitem locais onde há ocorrência de carrapatos e circulação de capivaras. Caso não seja possível evitar áreas de risco, outra medida importante é utilizar roupas claras e longas, além de botas. A verificação do corpo a cada duas horas também é essencial para evitar o parasitismo pelos carrapatos.
Caso a pessoa seja picada mesmo tomando essas providências, ela deve realizar a retirada com auxílio de uma pinça, prendendo-o bem perto da pele e girando-o para que se desprenda do corpo.
Após a picada, em caso de ocorrência de algum sintoma em até 15 dias, como febre, náusea, dores musculares, vômito, dor de cabeça, o atendimento médico deve ser procurado imediatamente para o relato da ocorrência. Quanto mais dados fornecidos à equipe médica, mais rápido será o diagnóstico e tratamento.

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