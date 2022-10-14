Estudante é primeiro caso de febre maculosa registrado em Aracruz

Febre maculosa é a doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia transmitida pelo carrapato-estrela Crédito: Pixabay

O município de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , confirmou nesta quarta-feira (13) o primeiro caso de febre maculosa no município. Segundo a prefeitura, trata-se de um estudante de 16 anos que apresentou febre e manchas na pele e está em recuperação domiciliar.

Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) de quinta-feira (13), neste ano, até o momento, foram registrados dez casos e seis mortes por febre maculosa no Espírito Santo.

Em Aracruz, neste ano, outros cinco casos de febre maculosa já foram notificados, no entanto, este do adolescente é o primeiro confirmado. Os outros estão sendo monitorados em domicílio.

A suspeita é que o estudante tenha se infectado perto de onde mora, na zona rural do bairro Vila do Riacho.

FEBRE MACULOSA

A febre maculosa é a doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia transmitida pelo carrapato-estrela e que pode gerar uma série de sintomas como febre, manchas avermelhadas pelo corpo, dores de cabeça e pelo corpo. Os casos podem evoluir para morte.

ORIENTAÇÕES

A orientação é que as pessoas e animais domésticos evitem locais onde há ocorrência de carrapatos e circulação de capivaras. Caso não seja possível evitar áreas de risco, outra medida importante é utilizar roupas claras e longas, além de botas. A verificação do corpo a cada duas horas também é essencial para evitar o parasitismo pelos carrapatos.

Caso a pessoa seja picada mesmo tomando essas providências, ela deve realizar a retirada com auxílio de uma pinça, prendendo-o bem perto da pele e girando-o para que se desprenda do corpo.