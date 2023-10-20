Estudante atropelado por carro que capotou em Vitória segue na UTI

Wilker Santos Tomaz foi atropelado em frente à Ufes na quinta-feira (19) Crédito: Arquivo pessoal

Segundo apurado pelo produtor da TV Gazeta, Pedro Ramos, o quadro de Wilker é grave, mas estável. A mãe da vítima contou que o estudante fraturou parte da coluna e do tórax e estaria com sangue no pulmão. Não há informações sobre expectativa de alta.

Motorista atropelou estudante, bateu em carro e capotou

Acidente deixa três feridos na Fernando Ferrari, em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, três pessoas ficaram feridas: o condutor, uma mulher de 30 anos que estava no banco do carona e o universitário atropelado. O acidente aconteceu por volta de 7h. Duas faixas ficaram interditadas para atendimento da ocorrência. No fim da manhã, o trânsito havia sido normalizado, sem interdições.

De acordo com informações apuradas no local, quatro pessoas estavam dentro do carro que capotou. Ao lado do veículo, havia uma garrafa de bebida alcoólica e um copo, conforme mostram imagens do cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o acidente segue sendo investigado.