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Acidente na quinta (19)

Estudante atropelado por carro que capotou em Vitória segue na UTI

Após atingir o estudante, o carro bateu em outro veículo e ficou capotado na Avenida Fernando Ferrari. Duas faixas da avenida ficaram interditadas para atendimento da ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2023 às 12:52

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 12:52

Estudante universitário foi atropelado em frente à Ufes na quinta-feira (19)
Wilker Santos Tomaz foi atropelado em frente à Ufes na quinta-feira (19) Crédito: Arquivo pessoal
O estudante universitário Wilker Santos Tomaz, de 20 anos, que foi atropelado por um carro em frente à Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, em um acidente na manhã de quinta-feira (19), segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgência e Emergência, na capital. Após atingir o estudante, o carro bateu em outro veículo e ficou capotado na Avenida Fernando Ferrari.
Segundo apurado pelo produtor da TV Gazeta, Pedro Ramos, o quadro de Wilker é grave, mas estável. A mãe da vítima contou que o estudante fraturou parte da coluna e do tórax e estaria com sangue no pulmão. Não há informações sobre expectativa de alta.

Motorista atropelou estudante, bateu em carro e capotou

Um carro batido e capotado, com as rodas para cima, no meio da Avenida Fernando Ferrari. Essa foi a cena encontrada após o acidente na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória. O motorista, um jovem de 22 anos que estava dirigindo o Chevrolet Classic atropelou Wilker, de 20 anos, e bateu em outro automóvel antes de capotar com o veículo.

Acidente deixa três feridos na Fernando Ferrari, em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, três pessoas ficaram feridas: o condutor, uma mulher de 30 anos que estava no banco do carona e o universitário atropelado. O acidente aconteceu por volta de 7h. Duas faixas ficaram interditadas para atendimento da ocorrência. No fim da manhã, o trânsito havia sido normalizado, sem interdições.
De acordo com informações apuradas no local, quatro pessoas estavam dentro do carro que capotou. Ao lado do veículo, havia uma garrafa de bebida alcoólica e um copo, conforme mostram imagens do cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta.
A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o acidente segue sendo investigado.
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