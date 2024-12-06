Estado e cidades do ES ganham ouro por alfabetização de alunos; veja lista

Certificação do Selo Ouro foi divulgada pelo MEC na noite de quinta-feira (5) Crédito: Pexels

Espírito Santo recebeu o Selo Ouro no Compromisso Nacional com a Alfabetização, iniciativa promovida pelo Ministério da Educação (MEC) para reconhecer o trabalho feito por secretarias estaduais e municipais de ensino ao redor do país com boas práticas de implementação da política de alfabetização.

Ao lado do Espírito Santo, outros 12 Estados receberam a medalha de ouro: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins, além do Distrito Federal.

Segundo o resultado divulgado na noite de quinta-feira (5) pelo Ministério da Educação, o reconhecimento máximo pelo compromisso com a alfabetização dos estudantes também foi alcançado por 39 municípios capixabas. Além das cidades que alcançaram o ouro, outros 24 municípios do Estado receberam a certificação de prata, enquanto 11 ficaram com o bronze. Confira na lista abaixo:

Segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, o selo recebido reflete os esforços do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (Paes), iniciativa desenvolvida em colaboração entre o Estado e os municípios para melhoria do nível educacional das crianças capixabas.

“São distribuídas as coleções do Paes e os cadernos de Matemática; são disponibilizadas formações para educadores e gestores; é feita uma premiação para escolas e reconhecimento para alfabetizadores; são disponibilizados recursos financeiros para obras e aquisições, por meio do Funpaes; bem como são feitos pagamentos de bolsas técnicas e ferramentas de gestão educacional (Ciclo de Gestão)”, pontua Vitor.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), no primeiro semestre deste ano, o Ministério da Educação divulgou a taxa de alfabetização dos Estados brasileiros e o Espírito Santo figurou entre os três com as maiores taxas.

“O resultado confirmou que 68% dos alunos da rede pública do Espírito Santo estavam plenamente alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental, indicador acima da média nacional que foi de 56%”, divulga a pasta.

Para divulgação dos resultados do Selo de Alfabetização, os critérios de pontuação do MEC envolveram os seguintes temas: institucionalização do regime de colaboração, a instituição de sistema de avaliação externa parametrizado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a existência de sistema de avaliação processual contínua da aprendizagem, a garantia de ações formativas para professores e gestores escolares, a distribuição de material didático complementar e a implementação de ação institucional com foco na recomposição das aprendizagens.

Entre os objetivos da certificação estão o incentivo de adoção de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão pública da educação para cumprimento das metas de alfabetização e da redução de desigualdades sociais estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNA) e no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

O compromisso, por sua vez, é voltado para garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, buscando, ainda, assegurar a recomposição das aprendizagens.