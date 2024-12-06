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Ligação Vitória - Vila Velha

Ciclovia da 3ª Ponte volta a funcionar nos 2 sentidos após fim de manutenção

Governo do Estado disse que concluiu manutenção - período em que o trecho no sentido Vitória-Vila Velha foi fechado, transformando o outro sentido em mão única

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 08:33

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 dez 2024 às 08:33
Ciclovia da Vida
Ciclovia da Vida foi liberada: dois trechos seguem fluxo normal Crédito: Fernando Madeira
Ciclovia da Vida voltou a funcionar nos dois sentidos nesta sexta-feira (6) após o fim da manutenção preventiva anunciada para o trecho. O governo do Estado informou que concluiu os serviços de manutenção – período em que o trecho no sentido Vitória-Vila Velha foi fechado, e o sentido oposto virou mão única, com todos os ciclistas a passando em um mesmo lado da Terceira Ponte.
Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, não houve nenhuma intercorrência desde o dia 26 de novembro, quando a manutenção começou a ser realizada.
“Os trabalhos foram realizados com o objetivo de preservar a qualidade e a segurança da ciclovia, que é um importante meio de integração entre Vitória e Vila Velha. Agradecemos aos ciclistas por seguirem as orientações durante o período de intervenção, contribuindo para a segurança de todos”, destacou Damasceno.
O acesso à ciclovia para quem sai de Vitória em direção a Vila Velha é feito sob a Terceira Ponte, nas proximidades do Tribunal de Justiça. Em Vila Velha, o acesso se dá pela Avenida Champagnat, na altura da rua São Paulo, com chegada em Vitória nas proximidades do Corpo de Bombeiros.

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