Ciclovia da 3ª Ponte volta a funcionar nos 2 sentidos após fim de manutenção

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voltou a funcionar nos dois sentidos nesta sexta-feira (6) após o fim da manutenção preventiva anunciada para o trecho. O governo do Estado informou que concluiu os serviços de manutenção – período em que o trecho no sentido Vitória-Vila Velha foi fechado, e o sentido oposto virou mão única, com todos os ciclistas a passando em um mesmo lado da Terceira Ponte.

Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, não houve nenhuma intercorrência desde o

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“Os trabalhos foram realizados com o objetivo de preservar a qualidade e a segurança da ciclovia, que é um importante meio de integração entre Vitória e Vila Velha. Agradecemos aos ciclistas por seguirem as orientações durante o período de intervenção, contribuindo para a segurança de todos”, destacou Damasceno.

O acesso à ciclovia para quem sai de Vitória em direção a Vila Velha é feito sob a Terceira Ponte, nas proximidades do Tribunal de Justiça. Em Vila Velha, o acesso se dá pela Avenida Champagnat, na altura da rua São Paulo, com chegada em Vitória nas proximidades do Corpo de Bombeiros.