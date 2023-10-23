Estacionamento rotativo volta a ser cobrado na Glória nesta segunda (23)

Estacionamento rotativo volta a ser cobrado em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O estacionamento rotativo de Vila Velha voltou a funcionar no bairro Glória e com um novo sistema. O pagamento da taxa na Zona Azul passou a ser obrigatório na manhã desta segunda-feira (23).

Com o novo sistema, foram implementadas novas formas de pagamento da tarifa que podem facilitar a vida do motorista no dia a dia. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, uma das novidades é a possibilidade de pagar a taxa pelo aplicativo "Vaga Legal", disponível para Android e IOS, onde o motorista terá que colocar os dados necessários e o tempo de permanência na vaga.

Além do app e do parquímetro, os motoristas poderão pagar a tarifa em comércios cadastrados, com dinheiro, cartões de débito e crédito ou pix, e pelo QR Code disponível nas placas indicativas distribuídas pelo Polo da Glória. O valor da taxa de estacionamento será de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos para 15 minutos de permanência na vaga.

A prefeitura destaca que o motorista poderá permanecer na vaga gratuitamente por 15 minutos e que o tempo máximo de permanência, com o pagamento da tarifa, é de três horas, sem a possibilidade de renovação do tempo. Para os motoristas que forem utilizar o período de gratuidade na vaga, é necessário ativarem o benefício no aplicativo Vaga Legal.

Horários de funcionamento da Zona Azul

De segunda a sexta: das 8h às 18h

das 8h às 18h Sábados: das 8h às 13h

das 8h às 13h Domingos: sem cobrança de taxa

A fiscalização na região será realizada por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, que passou a contar com uma viatura exclusiva, com câmeras instaladas no veículo, que irá realizar a leitura das placas dos automóveis e estão integradas com o Sistema Muralha Eletrônica, onde é possível identificar veículos com registro de furto, roubo e placas clonadas.

Neste momento, o sistema rotativo voltou a funcionar apenas no Polo da Glória, mas a Prefeitura de Vila Velha afirma que a intenção é que o estacionamento rotativo volte a ativa em toda a região do centro no município.

Isenção da taxa

Um grupo de pessoas poderá solicitar a isenção do pagamento da tarifa na Zona Azul. Segundo a prefeitura, moradores do bairro Glória, que residem em residências sem vaga de garagem e em ruas onde o sistema rotativo é aplicado, poderão realizar o pedido de isenção na Prefeitura de Vila Velha.