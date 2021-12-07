Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja a rota

Estação Espacial Internacional passará sobre o ES nesta quarta-feira

Segundo o mestre em Astrofísica Márcio Malacarne, que coordena o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Ufes, estação passará na frente do Sol e sobre o Estado às 6h
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

07 dez 2021 às 18:45

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:45

Foto incrível mostra a ISS passando em frente do Sol
Foto incrível mostra a ISS passando em frente do Sol Crédito: Rainee Colacurcio | NASA
Por volta das 6h desta quarta-feira (8), a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) vai passar na frente do Sol e sobre o Espírito Santo. Segundo o mestre em Astrofísica Márcio Malacarne, coordenador do Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Estado está "na rota" da estação. Ele explica como fazer a observação.
"Nunca olhe diretamente par ao Sol. Para observar, é preciso ter telescópio ou luneta com filtro especial. Com filtro soldador Nº 14 também é possível. Contudo, a ISS aparecerá com um pontinho muito pequeno. Como pode-se observar no mapa, as regiões do Caparaó, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Grande Vitória e Aracruz estão no caminho em que será possível a observação", detalhou.
Detalhamento da rota que a Estação Espacial Internacional irá percorrer
Detalhamento da rota que a Estação Espacial Internacional irá percorrer Crédito: Reprodução | Internet
À reportagem de A Gazeta, Malacarne informou que Estação Espacial Internacional é um laboratório espacial completamente concluído, cuja montagem em órbita começou em 1998 e terminou oficialmente em 8 de julho de 2011 em uma missão com o ônibus espacial Atlantis.
Rota que a Estação Espacial Internacional irá percorrer
Rota que a Estação Espacial Internacional irá percorrer Crédito: Reprodução | Internet
Segundo a Nasa, a estrutura pesa cerca de 450 mil toneladas e é do tamanho de uma casa com cinco quartos — o suficiente para ocupar um campo de futebol inteiro. Até seis pessoas podem morar lá dentro.
O objetivo da estação, a princípio, era dar suporte a experimentos em ambiente de microgravidade e observar e monitorar a Terra, mas, atualmente, seu objetivo está relacionado a dar suporte a viagens espaciais cada vez mais longas.

Veja Também

Perseidas: vídeos mostram registros da chuva de meteoros no céu do ES

Foto de astrofotógrafo do ES está entre as 25 melhores do mundo em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo UFES Astronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados