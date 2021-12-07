Estação Espacial Internacional passará sobre o ES nesta quarta-feira

Foto incrível mostra a ISS passando em frente do Sol Crédito: Rainee Colacurcio | NASA

Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Por volta das 6h desta quarta-feira (8), a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) vai passar na frente do Sol e sobre o Espírito Santo . Segundo o mestre em Astrofísica Márcio Malacarne, coordenador doda Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , o Estado está "na rota" da estação. Ele explica como fazer a observação.

"Nunca olhe diretamente par ao Sol. Para observar, é preciso ter telescópio ou luneta com filtro especial. Com filtro soldador Nº 14 também é possível. Contudo, a ISS aparecerá com um pontinho muito pequeno. Como pode-se observar no mapa, as regiões do Caparaó, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Grande Vitória e Aracruz estão no caminho em que será possível a observação", detalhou.

Detalhamento da rota que a Estação Espacial Internacional irá percorrer Crédito: Reprodução | Internet

À reportagem de A Gazeta, Malacarne informou que Estação Espacial Internacional é um laboratório espacial completamente concluído, cuja montagem em órbita começou em 1998 e terminou oficialmente em 8 de julho de 2011 em uma missão com o ônibus espacial Atlantis.

Rota que a Estação Espacial Internacional irá percorrer Crédito: Reprodução | Internet

Segundo a Nasa, a estrutura pesa cerca de 450 mil toneladas e é do tamanho de uma casa com cinco quartos — o suficiente para ocupar um campo de futebol inteiro. Até seis pessoas podem morar lá dentro.