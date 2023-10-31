ES usa tecnologia de empresa que forneceu 'software espião' à Abin

Quais foram os serviços contratados (junto à Suntech)?

Solução de inteligência tática.

Para que eles foram/são usados?

São usados na atividade de inteligência de segurança pública, em operações mediante a supervisão do Ministério Público e em total alinhamento com a legislação vigente, visando o combate às organizações criminosas, ao tráfico de drogas, armas e munições, e à captura de criminosos com mandado de prisão



As tecnologias adquiridas junto à Suntech ainda são usadas na PMES?

Sim.



Todos os monitoramentos feitos têm autorização judicial?

A solução tecnológica contratada não faz monitoramento.



A tecnologia contratada junto à Suntech permitia localização de pessoas através de celulares?

Não



Permitia a interceptação de conversas telefônicas?

Não.



Permitia a interceptação de dados telefônicos?

Não.



Há registro de um PAD aberto pela PM contra a Suntech, que exigia, inclusive, o pagamento de uma multa milionária. O que motivou a abertura do PAD?

Inexecução parcial do contrato.



Em 2022 houve um acordo entre a empresa e o Estado. Quais foram os termos desse acordo?

O Termo de Acordo Administrativo estabelece as ações a serem tomadas pela contratada para uma solução consensual da controvérsia, nos termos do Art. 26 da Lei n° 13.655/2018. De acordo com a previsão no Art. 20 da Lei Complementar n° 1.011, de 06/04/2022, que institui a Política de Consensualidade no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos do Espirito Santo - CPRACES, moderniza a Procuradoria-Geral do Estado e dá outras providências "Os processos e manifestações que veiculam tratativas de negociação serão confidenciais, nos termos do art. 16 da Lei Federal no 13.105, de 2015" LC( n° 1011/22 - Ar.t 20)



Gostaria ainda de acesso à Ata de Registro de Preços por Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2018 e da Ordem de Fornecimento de Produtos nº 179/2018.

Esses documentos fazem parte do Processo 81945876, ao qual foi apensado o processo administrativo sancionatório. Por este motivo, também está sujeito à confidencialidade prevista no Art. 20 da Lei Complementar n° 1.011, de 06/04/2022.

