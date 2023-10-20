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Operação Última Milha

PF prende dois servidores da Abin por grampo de celulares e intimidação durante governo Bolsonaro

Operação mira supostos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 out 2023 às 09:27

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 09:27

PF prende dois servidores da Abin por grampo de celulares e intimidação durante governo Bolsonaro
PF prende dois servidores da Abin por grampo de celulares e intimidação durante governo Bolsonaro Crédito: Divulgação/Abin
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (20) a Operação Última Milha para prender dois servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que usaram indevidamente o sistema de geolocalização de celulares do órgão para coerção. As ordens já foram cumpridas no Distrito Federal.
Agentes ainda vasculham, na manhã desta sexta-feira (20), 25 endereços em Brasília (18), Alexânia (GO - 1), São Paulo (1), São José dos Campos (SP - 1), Curitiba (1), Maringá (PR-1), Florianópolis (1), São José (SC - 1) e Palhoça (SC - 1).
As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou ainda o afastamento de cinco servidores da Abin.
A ofensiva mira supostos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.
De acordo com a PF, o grupo sob suspeita teria usado o sistema da Abin - um "software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira" - para rastrear celulares "reiteradas vezes". Os crimes teriam sido praticados sob o governo Jair Bolsonaro. À época, o órgão era comandado por Alexandre Ramagem.
Os servidores presos nesta manhã teriam usado o "conhecimento sobre o uso indevido do sistema como meio de coerção indireta para evitar a demissão" em processo administrativo disciplinar do qual eram alvo.

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