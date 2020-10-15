ES registra 3.694 mortes e passa de 142 mil casos de coronavírus

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 142.419 casos confirmados e 3.694 mortes pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (15). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 871 novos casos e cinco óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.389 registros da doença, seguida por Vitória (18.054), Serra (17.481) e Cariacica (12.874). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.587 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 131.426 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,6% e, até agora, 443.216 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.