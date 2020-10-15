Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

ES registra 3.694 mortes e passa de 142 mil casos de coronavírus

Segundo os dados divulgados pela Sesa, nas últimas 24 horas foram registrados 871 novos casos e cinco óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 16:32

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:32

Curado covid-19
Curado covid-19 Crédito: Pixabay
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 142.419  casos confirmados e 3.694 mortes pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (15). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 871 novos casos e cinco óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.389 registros da doença, seguida por Vitória (18.054), Serra (17.481) e Cariacica (12.874). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.587 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 131.426 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,6% e, até agora, 443.216 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

Veja Também

Governo do ES compra 6 milhões de seringas para vacina contra Covid-19

"Povo é o culpado", diz leitor após aumento de mortes por Covid no ES

15 dicas práticas para a volta às aulas com segurança no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados